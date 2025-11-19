Le meilleur outil couteau-suisse de Windows devient vraiment indispensable avec cette mise à jour

PowerToys est sans aucun doute l'utilitaire le plus pratique et le plus complet disponible actuellement sur Windows. Et mieux encore, il ne se repose pas sur ses lauriers. Avec sa dernière mise à jour, l'outil accueille plusieurs nouveautés pour ses outils phares. Petit tour d'horizon.

Si vous êtes ce que l'on appelle un “power user” de Windows (comprendre par là un utilisateur qui aime mettre les mains dans le cambouis), vous connaissez forcément PowerToys. Si ce n'est pas le cas, vous devriez. PowerToys ajoute non seulement des fonctionnalités au système d'exploitation dont il est bien difficile de se passer, mais est en plus très simple d'utilisation, le rendant accessible même aux néophytes.

Cerise sur le gâteau : l'outil a régulièrement droit à de nouvelles mises à jour. Ce dernier vient d'ailleurs de recevoir une nouvelle version 0.96 qui, si elle n'apporte pas de nouvelles fonctionnalités, améliorent celles existantes. Difficile de tout citer en un article tant la mise à jour est conséquente, mais cela vaut le coup de s'attarder sur certaines nouveautés fort intéressantes.

Voici les meilleures nouveautés de la mise à jour de PowerToys

Commençons par Advanced Paste, qui permet d'extraire le texte d'une image ou de retranscrire un fichier audio pour le copier dans le presse-papier. Jusqu'à maintenant, Advanced Paste reposait uniquement sur une technologie d'OpenAI. Il est désormais possible de choisir un modèle entre Azure, Gemini et d'autres.

Comme son nom l'indique, Command Palette sert de raccourci pour une panoplie de commandes, que ce soit directement dans le Terminal ou des applications installées sur Windows. Un champ d'action particulièrement vaste, qui avait bien besoin d'un systèyme de filtre. C'est désormais chose faite.

PowerRename, qui permet de renommer en un clic tout une sélection de fichiers, peut dorénavant extraitre les métadonnes desdits fichiers pour générer un template de nom. À tout cela viennent s'ajouter les traditionnels correctifs de bugs et autres améliorations des performances. On ne peut que vous conseiller de jeter un oeil à PowerToys pour découvrir toutes les fonctionnalités que l'outil débloque.