Cet astéroïde géant tourne si vite qu’il défie les lois de la physique

Un télescope de nouvelle génération vient de repérer un objet hors norme. Un astéroïde géant qui tourne sur lui-même à une vitesse record. Sa rotation défie tout ce que l’on pensait savoir sur ce type de corps céleste.

Depuis son installation au sommet d’une montagne chilienne, l’Observatoire Vera C. Rubin attire l’attention du monde scientifique. Équipé de la plus grande caméra numérique jamais construite, il peut capturer des images à très haute résolution toutes les 40 secondes. Ce télescope révolutionnaire a pour mission d’explorer l’hémisphère sud pendant dix ans. Sa capacité à cartographier le ciel à une cadence inédite ouvre la voie à des découvertes sans précédent dans le domaine de l’astronomie.

Parmi les milliers d’objets déjà repérés, un astéroïde se démarque. Découvert récemment grâce aux premières observations du Rubin Observatory, il intrigue les astronomes par sa vitesse de rotation exceptionnelle. L’objet, situé dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter, présente un comportement inattendu. Il tourne sur lui-même à une vitesse extrême, jamais observée auparavant chez un corps de cette taille.

L’astéroïde géant 2025 MN45 fait un tour complet sur lui-même en moins de deux minutes

L’astéroïde, nommé 2025 MN45, mesure environ 710 mètres de diamètre. Il réalise une rotation complète toutes les 1,88 minute, un record pour un objet de cette envergure. Selon l’étude publiée dans The Astrophysical Journal Letters, il s’agit du plus grand astéroïde jamais détecté avec une telle vitesse de rotation. Une cohésion interne très élevée serait nécessaire pour qu’il ne se disloque pas sous l’effet de la force centrifuge.

Les chercheurs estiment que l’astéroïde est formé d’un matériau extrêmement solide et dense. Sa structure serait bien différente de celle des astéroïdes dits “rubble piles”, qui sont des agrégats de débris maintenus ensemble par la gravité. Ce comportement défie les modèles établis. Ce comportement remet en cause notre compréhension de la formation et de l’évolution de ces corps rocheux du Système solaire.

L’analyse de 2025 MN45 pourrait aider à mieux comprendre la composition des objets anciens du Système solaire. Ce type de découverte est essentiel pour anticiper les risques liés à certains astéroïdes rapides. Elle confirme aussi que le télescope Vera C. Rubin jouera un rôle clé dans les années à venir. Il permettra de révéler des phénomènes encore jamais observés.