Pour percer les secrets de l’univers, ils vont utiliser la plus grande caméra numérique du monde

L'Observatoire Vera C. Rubin se dote de la caméra LSST de 3 200 mégapixels, prête à révolutionner notre vision de l'univers en dévoilant ses secrets les plus sombres, de l'énergie noire à la matière obscure, promettant des découvertes sans précédent dans le cosmos.

Dans la course effrénée pour percer les secrets les plus profonds de l'univers, divers projets ambitieux se profilent à l'horizon, chacun armé d'une technologie de pointe. Parmi eux, le télescope spatial Euclid de l'ESA, destiné à cartographier en 3D l'univers et à démêler les secrets de l'énergie noire, et les recherches innovantes sur les étoiles à neutrons qui, grâce à leur densité extrême, pourraient servir de détecteurs de matière noire.

Au cœur de cette quête se trouve le LSST de l'Observatoire Vera C. Rubin, un colosse parmi les télescopes, doté de la plus grande caméra numérique du monde. Conçu pour scruter le ciel du sud durant une décennie, il se distingue par sa capacité à couvrir un champ de vision étendu, capturant une quantité astronomique de données. Son objectif : traquer les variations infimes dans le cosmos, des supernovas aux galaxies en fuite sous l'effet de l'énergie noire.

L'Observatoire Vera C. Rubin, grâce à sa caméra de 3 200 mégapixels, se lance dans une enquête sans précédent sur des phénomènes aussi insaisissables que l'énergie et la matière noire, occupant respectivement 70 % et 85 % de la composition de l'univers. La taille monumentale de cette caméra, équivalente à celle d'une petite voiture, et son poids de trois tonnes, ne sont que le reflet de l'ampleur de sa mission : élucider les mystères de l'expansion cosmique accélérée, comprendre la formation et l'évolution des galaxies, et déchiffrer les secrets des trous noirs supermassifs. En offrant de nouvelles réponses à ces questions astronomiques complexes, le LSST promet de révolutionner notre compréhension de l'univers.

La capacité unique du LSST à surveiller répétitivement et avec une précision inégalée le même secteur du ciel sud au cours des 10 prochaines années promet de révolutionner notre compréhension de l'univers. Les observations répétées permettront de détecter les changements subtils dans le cosmos, de suivre l'évolution des supernovas, de mesurer les courbures de la lumière causées par la gravité de la matière obscure, et d'observer l'expansion de l'espace, repoussant les galaxies à des vitesses croissantes sous l'influence de l'énergie noire. Ces capacités uniques positionnent cette installation d’un nouveau genre comme un outil inestimable pour dévoiler les secrets les plus profonds de l'univers.

