Un astéroïde est passé juste au-dessus de la Terre et personne ne l’a vu venir

Sans le savoir, nous avons frôlé une catastrophe digne d'un film de science-fiction. Un astéroïde est passé discrètement très près de la Terre. Heureusement il a continué sa course.

Les astéroïdes qui menacent la Terre, on voit ça dans les films. En réalité, ce genre de scénario catastrophe ne s'est jamais produit, même s'il s'en est parfois fallu de peu. L'an dernier, les astronomes évoquent la possibilité qu'un astéroïde appelé 2024 YR4 s'écrase sur la Terre en 2032. La possibilité est finalement écartée après de nouveaux calculs, mais l'astre pourrait tout de même heurter la Lune, ce qui entraînerait des conséquences dramatiques.

Et alors que tout le monde avait les yeux rivés sur 2024 YR4, un autre caillou de l'espace en a profité pour nous rendre visite en toute discrétion. Heureusement, il s'est contenté de passer très près de la Terre avant de continuer son voyage spatial. Et c'est tant mieux puisque personne ne l'avait repéré en amont. Les différents observatoires ne l'ont vu qu'après son passage à une distance presque record.

Personne n'a repéré cet astéroïde passé tout près de la Terre

Si 2025 TF, c'est son nom, est passé inaperçu, c'est notamment à cause de sa taille. Les données recueillies permettent d'estimer son diamètre entre 1,2 et 2,7 mètres. On peut plus ou moins le comparer à un lit pour vous donner une idée. Pas de quoi rassurer pour autant : on sait qu'un objet même petit venu du ciel peut occasionner de sérieux dégâts en tombant. L'astéroïde est ici passé à environ 400 kilomètres au-dessus de nos têtes. C'est à cette distance qu'orbite la Station spatiale internationale.

Malgré ça, 2025 TF ne détient pas la palme. Elle est toujours la propriété de 2020 VT4, qui 5 ans en arrière volait à 370 kilomètres de la Terre, là aussi sans représenter le moindre danger. Il faudra donc attendre pour vérifier si oui ou non envoyer un missile nucléaire sur un astéroïde pour le détruire fonctionne comme dans les films. Nous ne sommes pas pressés d'avoir la réponse.

