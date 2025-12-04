Un chewing-gum et des sucres cosmiques ont été découverts sur l’astéroïde Bennu : cette découverte stupéfiante encourage la quête de la vie extraterrestre

L’astéroïde Bennu a livré des échantillons passionnants : des fragments ont été prélevés et scellés directement dans l’espace, empêchant toute contamination terrestre. Ils ont été analysés et la NASA vient de révéler leurs secrets stupéfiants : ces découvertes nourrissent l’espoir de trouver un jour de la vie extraterrestre.

Les astéroïdes font partie des objets célestes qui fascinent les scientifiques et cela à bien des égards. D’abord, les observer s’avère indispensable pour protéger au mieux notre planète. Aussi, selon certaines théories, c’est l’un d’eux qui pourrait être à l’origine des disparités des deux hémisphères de la Lune. Enfin, ils font parfois l’objet de découvertes étonnantes, comme cette mystérieuse quasi-lune qui suivait discrètement la même orbite que la Terre autour du Soleil depuis 60 ans.

Mais ce n’est pas tout : les astéroïdes bouleversent parfois notre compréhension de l’Univers. C’est le cas de l’astéroïde Bennu : la sonde OSIRIS-REx en a livré en 2023 des échantillons parfaitement préservés. Prélevés et scellés directement dans l’espace, ils n’ont jamais été exposés à l’environnement terrestre : une opportunité unique d’étudier une chimie extraterrestre non contaminée. La NASA a révélé le 2 décembre qu'une équipe de chercheurs, menée par Yoshihiro Furukawa de l'université de Tohoku, les a analysés et a fait des découvertes étonnantes qui nourrissent l’espoir de trouver de la vie extraterrestre.

La NASA a annoncé 3 grandes découvertes au sujet de l’astéroïde Bennu : elles entretiennent l’espoir d'une vie extraterrestre

Pour ce faire, les scientifiques ont étudié environ 600 milligrammes de matériau, qu’ils ont traité avec de l’eau et de l’acide, avant de les analyser avec des instruments ultra-sensibles. Résultat ? Ils ont trouvé des sucres essentiels à la vie :

Du ribose : la découverte la plus importante puisque c’est un composant indispensable de l’ARN (une molécule clé de la vie).

: la découverte la plus importante puisque c’est un composant indispensable de l’ARN (une molécule clé de la vie). Et du glucose, la principale source d’énergie de la plupart des formes de vie sur Terre : c’est une première dans un échantillon extraterrestre.

Ils ont également relevé l’absence du 2-désoxyribose, ce qui soutient l’idée que l’ARN a précédé l’ADN et les protéines dans les premières formes du vivant et fait de l’ARN une pièce maîtresse de l’origine de la vie. Même s’ils ne sont pas une preuve de vie, la découverte du ribose et du glucose suggère que les éléments chimiques indispensables à la vie existaient déjà partout dans le jeune système solaire. D’autres mondes, comme Mars ou la lune glacée de Jupiter, pourraient, eux aussi, avoir reçus les mêmes ingrédients.

Ces sucres se seraient formés il y a plus de 4,5 milliards d’années, dans le corps parent de Bennu – avant qu’il ne se fragmente pour donner naissance à un astéroïde « tas de gravats » : Bennu. Désormais, les chercheurs étudient la présence de ces sucres dans les fragments d’un autre astéroïde : Ryugu.

L’astéroïde Bennu : une sorte de capsule temporelle de l’aube du système solaire

Mais les révélations de la NASA ne s’arrêtent pas là, comme le soulignent nos confrères de Space.com : une autre équipe de chercheurs a découvert dans Bennu un matériau étrange. Il s’agit d’une sorte de « gomme spatiale », jamais observée auparavant dans des roches spatiales. Solidifiée aujourd’hui, elle était autrefois flexible. Selon les scientifiques, elle pourrait être l’un des premiers éléments à avoir été conservé dans Bennu et il pourrait même s’agir d’un précurseur chimique essentiel très ancien, qui aurait même pu jouer un rôle dans l’apparition de la vie terrestre.

Enfin, une dernière recherche dévoile une autre caractéristique unique de Bennu : il contient six fois plus de poussières provenant d’anciennes étoiles explosées que tout autre matériau spatial connu. Cette trouvaille suggère que le « corps parent » s’est formé dans une zone du jeune système solaire, ce qui ferait de Bennu une sorte de fossile de l’aube du système solaire.