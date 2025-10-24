Le 2e astéroïde le plus rapide du système solaire vient d’être découvert, et sa taille est impressionnante !

Un gigantesque astéroïde dissimulé par la lumière solaire vient d’être découvert : c’est le deuxième astéroïde le plus rapide de notre système solaire. Sa détection, et celle de ses semblables, demeure indispensable pour protéger notre planète.

L’Univers est aussi fascinant qu’il est menaçant et les astéroïdes incarnent parfaitement ce paradoxe. Tandis que certains ont regardé en direct 2025 QD8 frôler la Terre ; 2024 YR4 a, quant à lui, suscité une vive inquiétude pas plus tard que l’an dernier. Alors, certes, aucun astéroïde ne s’est jamais écrasé sur la Terre « moderne », mais c’est l’un de ces objets célestes de la taille de Mars qui aurait remodelé la proto-Terre et lui aurait donné le visage qu’on lui connaît aujourd’hui – ce qui aurait, accessoirement, donné naissance à la Lune.

Puisqu’il vaut mieux prévenir que guérir, les astronomes scrutent les confins de notre système solaire afin d’en repérer les corps en mouvement potentiellement menaçants. C’est ainsi que l’astronome Scott Sheppard de la Carnegie Institution a détecté un tout nouvel astéroïde le 27 septembre dernier alors qu’il se cachait dans la lumière du Soleil.

La détection d’astéroïdes comme 2025 SC79 est cruciale pour protéger notre planète

Ce caillou spatial, baptisé 2025 SC79, est assez impressionnant : avec ses près de 700 mètres de long, il fait la taille d’un gratte-ciel, comme le soulignent Space.com. Surtout, en faisant le tour du Soleil en seulement 128 jours, il possède la deuxième orbite d’astéroïde la plus rapide du système solaire. Sheppard connaît particulièrement son sujet puisqu’il a découvert le champion en titre : 2021 PH27 et ses 113 jours.

L’astronome a détecté 2025 SC79 grâce à la Dark Energy Camera du télescope Víctor M. Blanco de la National Science Foundation (NSF). Cette découverte a été confirmée par l’observatoire Gemini de la NSF et les télescopes Magellan de la Carnegie Science. Sheppard indique que, si 2025 SC79 ne constitue pas un danger imminent, il est crucial de repérer ces astéroïdes cachés pour protéger la Terre.

2025 SC79 fait partie des astéroïdes dits du crépuscule, observables uniquement à ce moment de la journée. Leur difficulté d’observation renforce leur dangerosité : s’ils s’approchaient de la Terre, ils pourraient représenter une sérieuse menace. Les scientifiques devront attendre plusieurs mois pour poursuivre leurs observations de 2025 SC79, puisqu’il est maintenant derrière le Soleil.

Ce suivi est nécessaire : il permettra d’en savoir plus sur sa composition, son origine et la façon dont il résiste à la chaleur extrême du Soleil. Il ouvrira la voie à une meilleure compréhension du système solaire et des perturbations gravitationnelles qui modifient les trajectoires des astéroïdes au fil du temps. Rassurez-vous, aucune menace pour notre planète n’a été identifiée, même après des décennies d’observations rigoureuses.