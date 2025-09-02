Comment regarder en direct l’astéroïde de la taille d’un avion de ligne qui fonce vers la Terre

Un astéroïde de la taille d’un avion de ligne découvert le 30 août dernier passera à côté de la Terre le 3 septembre. Vous pouvez suivre cet événement en direct sur YouTube grâce au Virtual Telescope Project, voici comment.

L’Univers offre parfois des spectacles d’une grande rareté, et les avancées technologiques nous offrent la chance de les observer en direct. C’est le cas de l’astéroïde baptisé 2025 QD8, immortalisé le 30 août par le Virtual Telescope Project, qui devrait frôler la Terre à environ 218 009 kilomètres, dans la nuit du 2 au 3 septembre – soit cette nuit si vous lisez ces lignes le jour où sort cet article.

Pendant la diffusion, vous pourrez observer des vues en direct de 2025 QD8, prises par la flotte de télescopes robotiques du Virtual Telescope Project localisée à Manciano, en Italie. Selon nos confrères de Space.com, le diamètre de cet objet céleste impressionnant est estimé entre 17 et 38 mètres et il se déplace à une vitesse spectaculaire : plus de 45 000 km/h (28 000 mph) par rapport à la Terre.

Regardez en direct l’astéroïde 2025 QD8 frôler la Terre

Ce cliché de l’astéroïde a été capturé par un télescope de 17 pouces – « Elena » pour les intimes –, depuis une distance de près de 3,9 millions de kilomètres. Grâce à une exposition de 300 secondes, la photo montre ce corps céleste, errant comme un minuscule point dans le système solaire, presque invisible parmi les étoiles géantes lointaines du champ céleste.

2025 QD8 n’est qu’un astéroïde parmi des dizaines de milliers d’autres découverts par la NASA. Leur point commun ? Leur trajectoire les rapproche de l’orbite terrestre. Si 2025 QD8 ne représente aucun danger pour la Terre ou la Lune en s'en approchant, ce n’est pas le cas de milliers d’objets célestes potentiellement menaçants qui pourront un jour frapper la planète bleue. Pas de panique cependant : le Center for Near Earth Object Studies du Jet Propulsion Laboratory de la NASA précise que la probabilité qu’un astéroïde capable de provoquer des dégâts majeurs entre en collision avec la planète dans les 100 ans est très faible.

Pour assister en direct à cet événement spatial remarquable, suivez le stream gratuit proposé par le Virtual Telescope Project sur YouTube dans la nuit du 2 au 3 septembre, à 1 heure du matin :