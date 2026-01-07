Red Dead Redemption 2 cache une véritable chasse au trésor passée inaperçue pendant 7 ans qui est en train de casser Internet

Des joueurs semblent avoir trouvé un nouvel easter egg complètement fou dans Red Dead Redemption 2. Celui-ci nécessite de se trouver à un endroit précis à un moment précis pour… tirer sur des toiles d'araignées.

Rockstar n'a certes pas inventé les easter eggs, mais ses jeux ont largement popularisé le terme — et leur chasse. Si bien qu'à l'heure actuelle, il n'y a probablement plus rien à trouver sur ces derniers, tant ils ont été fouillés en long et en large. Sauf, peut-être, Red Dead Redemption 2. Le jeu est certes sorti il y a un peu plus de 7 ans et, pour être tout à fait honnête, on pensait encore il y a peu que celui-ci avait livré tous ses secrets.

Mais c'était avant qu'une bande de joueurs, se faisant appeler goldenplaysterraria, pariah87 et FL4VA-01, tombe sur une mystérieuse toile d'araignée. En apparence, celle-ci n'a rien de bien étrange. Elle se niche sur un poteau téléphonique, au beau milieu de nulle part sur la map. À un détail près : celle-ci n'apparaît qu'entre 3 heures et 4 heures du matin in-game. Intrigués, les joueurs ont alors décidé de mener l'enquête. C'est ainsi qu'une des plus grandes chasses au trésor de l'histoire du jeu a commencé.

Comment une simple toile d'araignée dans Red Dead Redemption a rendu tout Internet fou

Avant de poursuivre, nous nous devons de vous avouer une chose : à l'heure où sont écrites ces lignes, et malgré les efforts d'une communauté toujours plus grande en ligne, le mystère n'a pas encore été résolu. Ceci étant dit, il y a bel et bien eu des avancées au cours des derniers jours. Revenons à notre poteau téléphonique. Dessus se trouve un symbole en forme d'araignée, indiquant plusieurs endroits sur la map où d'autres toiles d'araignée apparaissent.

Chacune de ces toiles d'araignées retient une plume d'oiseau, sur laquelle il est possible de tirer. Une fois chose faite, en se rendant au centre du symbole sur la carte, on découvre un grand N, incitant les joueurs à se diriger vers le nord. Ce faisant, on tombe sur un autre poteau téléphonique, indiquant cette fois le nord-ouest. On y trouve une maison, dont le toit comporte des symboles d'oiseaux, pointant de nouveau vers le nord.

Voilà où l'enquête en est à l'heure actuelle. Nul doute qu'au vu de l'engouement généré par cette chasse au trésor, le mystère ne devrait pas tarder à être révélé.