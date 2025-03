The Witcher 4 a une fenêtre de sortie et elle met la patience des joueurs à rude épreuve

Il va falloir attendre pour mettre la main sur The Witcher 4. La fenêtre de sortie du jeu a été annoncée et une chose est sûre : la suite des aventures de Geralt et Ciri, ce n'est pas pour tout de suite.

Il y a des jeux vidéo qui marquent leur époque. Des titres dont on parle encore, voire auquel on rejoue, bien des années après leur sortie. Dans le milieu des jeux de rôle, on peut citer par exemple The Elders Scrolls Morrowind et ses suites Oblivion puis Skyrim, ou encore The Witcher.

Contrairement à la saga de Bethesda, c'est surtout le dernier opus des aventures du sorceleur Geralt de Rives qui a propulsé la série sur le devant de la scène. The Witcher 3, paru en 2015, et encore à ce jour considéré comme l'un des meilleurs jeux de sa catégorie.

Forcément, quand une suite est annoncé 7 ans plus tard, les fans sont aux anges. À l'époque, les équipes du studio en charge, CD Projekt RED, prennent soins de prévenir : elles prendront le temps qu'il faut pour développer le titre et ça ne se fera pas en 1 ou 2 ans. Qu'à cela ne tienne, mieux vaut attendre qu'être déçu par un jeu précipité non ? Dans l'absolu oui, mais ici, il va falloir faire preuve de beaucoup de patience.

La fenêtre de sortie de The Witcher 4 est officielle et elle ne fait pas plaisir à entendre

Il n'y a aucune date de sortie précise pour le quatrième volet de The Witcher. Le directeur financier de CD Projeckt RED, Piotr Nielubowicz, a toutefois évoqué une fenêtre “pour donner plus de visibilité aux investisseurs“.

La déclaration profite aux joueurs aussi, et force est de constater que la douche est particulièrement froide : il n'est pas question de publier The Witcher 4 “d'ici la fin de l’année 2026″. Autrement dit, The Witcher 4 sortira au plus tôt en 2027. Et encore, en étant optimiste.

Nous pouvons donc oublier la fuite qui laisser espérer une sortie en 2025. La décision du studio pourrait s'expliquer par une volonté de proposer son jeu sur la future génération de consoles Sony et Microsoft. D'après les dernières information connues, la PlayStation 6 ainsi que la prochaine Xbox devraient en effet débarquer entre 2026 et 2027.