C’est la douche froide pour les Samsung Galaxy S26, finalement les prix vont bien augmenter

On y aura cru jusqu'au dernier moment, mais il semblerait que Samsung ait finalement décidé d'augmenter le prix de ses Galaxy S26. La grille tarifaire en euros a fuité et il faut se rendre à l'évidence : tous les modèles sauf un sera plus cher que son prédécesseur.

C'était le dernier grand débat à résoudre à propos du Galaxy S26. Alors que les fuites ont déjà tout révélé du prochain flagship de Samsung, les leakers ont eu bien des difficultés à se mettre d'accord sur son prix. Il faut dire que la situation est peu commune. À cause de la hausse des prix des composants, tout le monde s'attendait à ce que Samsung répercute le phénomène sur le consommateur. Pourtant, il se murmurait qu'en coulisses le constructeur faisait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter cela.

Pendant un temps, on a même cru qu'il y était parvenu. Début janvier, une fuite affirme que Samsung n'augmentera pas les prix sa nouvelle gamme de smartphones. Pour ce faire, le géant coréen aurait passé de nouveaux accords avec d'autres fournisseurs, notamment en Chine, pour réduire ses coûts de production. Mais cette rumeur est vite contredite, une énième fuite annonçant cette fois une hausse de prix pouvant aller jusqu'à 200€ sur certains modèles.

Voici les prix en euros des Samsung Galaxy S26

Alors qu'en est-il vraiment ? Malheureusement, il semblerait que ce soit cette deuxième hypothèse qui ait vu juste. D'après le leaker billbil-kun, qui se trompe rarement sur ce genre de sujets, la grille tarifaire des Galaxy S26 fera bel et bien froid dans le dos. Voici donc les prix en euros auxquels il faudra s'attendre :

Samsung Galaxy S26 / 256 Go de stockage : 999€

999€ Samsung Galaxy S26 / 512 Go de stockage : 1199€

1199€ Samsung Galaxy S26+ / 256 Go de stockage : 1269€

1269€ Samsung Galaxy S26+ / 512 Go de stockage : 1469€

1469€ Samsung Galaxy S26 Ultra / 256 Go de stockage : 1469€

1469€ Samsung Galaxy S26 Ultra / 512 Go de stockage : 1669€

1669€ Samsung Galaxy S26 Ultra / 1 To de stockage : 1969€

À titre de comparaison, voici les prix des Galaxy S25 à leur sortie :

Samsung Galaxy S25 / 256 Go de stockage : 959€

959€ Samsung Galaxy S25 / 512 Go de stockage : 1079€

1079€ Samsung Galaxy S25+ / 256 Go de stockage : 1169€

1169€ Samsung Galaxy S25+ / 512 Go de stockage : 1289€

1289€ Samsung Galaxy S25 Ultra / 256 Go de stockage : 1469€

1469€ Samsung Galaxy S25 Ultra / 512 Go de stockage : 1589€

1589€ Samsung Galaxy S25 Ultra / 1 To de stockage : 1829€

Si ce n'est pour le Samsung Galaxy S26 Ultra avec 256 Go de stockage qui reste au même prix, toutes les variantes coûteront donc plus cher que leur version de 2025. Les 200€ de hausse ne sont pas atteints, mais certains modèles, comme le Galaxy S25 Ultra 1 To et Galaxy S26+ 256 Go franchissent tous deux la barre des 100€ d'augmentation. Ces prix restent bien sûr à confirmer, mais il est probablement temps de se faire à l'idée.