Samsung tease l’arrivée de ses Galaxy S26 avec 3 vidéos et promet des fonctionnalités photo hors du commun

Ça y est, Samsung lance sa communication officielle autour de ses prochains flagships. Pour l'occasion, le constructeur coréen a publié trois vidéos, toutes annonçant des fonctionnalités bien précises. Mais surtout, particulièrement puissantes.

Galaxy S25 Ultra

Il était temps que Samsung commence à parler sérieusement de ses Galaxy S26. Après des mois de rumeurs, qui n'ont fait que s'intensifier ces dernières semaines, tout le monde n'attend plus que l'événement Unpacked, qui devrait avoir lieu le 25 février prochain, pour enfin avoir un aperçu officiel des prochains flagships de la marque. En attendant, celle-ci joue la carte du mystère. Cette nuit, 3 vidéos sont apparues sur sa chaîne YouTube, teasant bien sûr l'arrivée des nouveaux smartphones.

La première d'entre démarre sur un plan d'ensemble d'une ville, avant d'effectuer un zoom gigantesque sur un chien dans une voiture. Samsung cherche vraisemblablement à nous indiquer que ses Galaxy S26 proposeront un zoom jamais vu auparavant. Mais cela rentre en contradiction avec de précédentes fuites, qui pointent plutôt pour un capteur périscope 50 MP 5 x pour le modèle Ultra, soit le même que pour son prédécesseur.

Sur le même sujet — Galaxy S26 : Samsung adopte la charge sans fil Qi2 25W, mais ce (gros) détail risque de vous décevoir

Samsung publie 3 vidéos pour annoncer l'arrivée de ses Galaxy S26

Il faut sûrement se concentrer sur la fin de la vidéo pour comprendre comment Samsung compte tenir sa promesse. Le constructeur rappelle en effet que le smartphone embarquera lui aussi des fonctionnalités IA, fonctionnalités qui permettront notamment de générer des zooms aussi impressionnants simplement en recréant l'image qui est censée s'y trouver. Les deux autres vidéos vont d'ailleurs dans ce sens.

Toutes deux se déroulent de nuit, dans un environnement très sombre. Ce qui n'empêche pas le Galaxy S26 de capturer des photos et vidéos très lumineuses, comme le précise Samsung. Si certaines fuites ont bel et bien annoncé une plus grande ouverture pour les capteurs des modèles standard et Plus, il faut probablement y voir là encore l'œuvre de l'IA, capable d'ajuster la luminosité d'une scène. Dans tous les cas, il est clair que Samsung compte beaucoup sur la photo pour vendre ses prochains flagships.


