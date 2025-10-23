Samsung Galaxy S26 : c’est la douche froide pour l’Exynos 2600, les derniers benchmarks sont très décevants

Les derniers benchmarks de l'Exynos 2600, le processeur qui propulsera tous les Galaxy S26, ne sont pas très rassurants. Les tests montrent en effet une chute de performance par rapport au Galaxy S25. Mais il reste une lueur d'espoir : il se pourrait qu'il y ait une explication logique au phénomène.

C'est une chose d'imposer son processeur maison (malgré leur impopularité) sur tous ses prochains smartphones, c'en est une autre que cela entraîne une chute de performance d'une génération à l'autre. C'est pourtant ce que craignent de nombreux utilisateurs après la publication des derniers benchmark de l'Exynos 2600, la puce qui devrait dominer la fiche techniques des Galaxy S26.

Petit retour en arrière. Selon de récentes fuites, Samsung aurait décidé d'équiper l'ensemble des Galaxy S26 de son Exynos 2600, la prochaine itération de sa puce maison. Un choix audacieux, celle-ci souffrant d'une image bien moins élogieuse que celle des Snapdragon de Qualcomm. Pourtant, quelques jours plus tard, les tensions s'apaisent à la publication des premiers benchmarks.

Les Galaxy S26 seront-ils vraiment moins performants que les Galaxy S25 ?

Fin août déjà, de premiers tests se laissaient aller à l'optimisme, prédisant une puce au moins aussi puissante que le Snapdragon 8 Elite 2. Cette semaine également, les bonnes nouvelles ont afflué. Il commence alors à se murmurer que les Galaxy S26 seront plus puissants que les iPhone 17. Mais hier, c'est la désillusion. Un nouveau test de Geekbench calme les ardeurs, avec ses résultats bien moins impressionnants que les précédents.

Le benchmark affiche une forte chute de performance et de vitesse par rapport au précédent, plaçant la puce en dessous du Snapdragon 8 Elite 2. Autrement dit, si ces tests se révèlent exacts, les Galaxy S26 pourraient être moins puissants que les Galaxy S25. Mais avant de se laisser convaincre par des conclusions hâtives, cela vaut le coup d'analyser la situation.

On remarque en effet que Samsung a réduit la vitesse d'horloge du processeur pour ces nouveaux tests, le cœur principal passant notamment de 3,80 GHz à 3.55 GHz. Même constat pour les autres coeurs. Nécessairement, cela a entraîné une baisse des performances. La question est donc de savoir pourquoi Samsung a agi de la sorte.

Il se pourrait que le constructeur ait rencontré des soucis de surchauffe avec son CPU, ou simplement qu'il cherche les meilleurs paramètres pour un ratio vitesse/performance optimal. Bref, il est encore un peu tôt pour craindre le pire.

Source : Android Headlines