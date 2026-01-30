Galaxy S26 : on a de nouvelles images et infos sur le prochain smartphone de Samsung

Le design et les caractéristiques techniques des Galaxy S26 et S26+ se précisent grâce à une nouvelle fuite.

La sortie des Samsung Galaxy S26 se précise. Et comme il est de coutume, les fuites à leur sujet s'intensifient à mesure que l'on s'approche de l'échéance. Cette fois, c'est Android Headlines qui contribue en partageant des rendus du Galaxy S26 et du S26+, ainsi que des informations sur leurs caractéristiques techniques.

Comme on s'y attendait, les deux modèles sont identiques, la seule différence résidant dans leur taille. Le Galaxy S26 embarque un écran de 6,3 pouces, le S26+ de 6,7 pouces. Ils sont tous les deux plats et reposent sur la technologie Dynamic AMOLED. L'affichage du S26 propose une définition Full HD+ (1 080p), celui du Galaxy S26+ du Quad HD+ (1 440p). Le Samsung Galaxy S26 mesure 149,6 x 71,7 x 7,2 mm et pèse 137 grammes, contre respectivement 158,4 × 75,8 × 7,3 mm et 190 grammes pour la version grand format. On retrouve une conception avec tranches plates et angles arrondis de part et d'autre.

Un bloc photo redessiné au dos des Galaxy S26

La capacité de la batterie est de 4 300 mAh sur le Galaxy S26, qui progresse, alors que le Galaxy S26+ embarque un accumulateur de 4 900 mAh. Si le QHD+ est activé, il n'est pas certain que le S26+ offre une autonomie bien supérieure à celle du S26. Les deux modèles sont propulsés par une puce Exynos 2600 dont on a beaucoup parlé et dont on attend des performances proches de celles du Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Samsung. L'Exynos 2600 est le premier SoC annoncé avec une gravure d'une finesse de 2 nm.

La configuration photo est la même sur les deux appareils et on n'attend pas de grandes nouveautés par rapport aux Galaxy S25. La source évoque en effet un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels et un capteur selfie de 12 mégapixels à l'avant. Les modules arrière sont réunis dans un îlot photo.

Au moins une des versions disponibles des deux mobiles est équipée de 256 Go de stockage. Un précédent rapport fait état de la suppression du Galaxy S26 128 Go, ce qui ferait augmenter le prix d'entrée de la gamme. Les S26 seront livrés sous Android 16, probablement avec la mise à jour One UI 8.5 préinstallée. Ils seront présentés officiellement par Samsung le 25 février 2026.