Les prochains Samsung Galaxy vont transformer la façon dont rechargez vos appareils grâce à cette technologie

Samsung prépare une évolution discrète mais importante sur ses prochains appareils Galaxy. Une nouvelle technologie promet de rendre les gestes du quotidien plus rapides. Paiements sans contact et recharge d’accessoires pourraient bientôt se faire en un clin d’œil.

À l’automne 2025, la certification du NFC version 15 est devenue disponible. Cette évolution marque un tournant pour les connexions sans contact. Le nouveau standard augmente la portée du signal et réduit la nécessité d’un alignement précis entre les appareils. Les connexions s’établissent plus rapidement, même dans des situations moins idéales. Cette amélioration répond aux nouveaux usages dans les transports, l’automobile ou le contrôle d’accès.

Pour 2026, une nouvelle étape est en préparation. Le NFC Forum, chargé du développement de cette technologie, prévoit une augmentation significative de la vitesse de transfert. La future version permettra des échanges jusqu’à huit fois plus rapides qu’aujourd’hui. Samsung, membre actif du groupe de travail, pourrait être l’un des premiers à intégrer cette version dans ses prochains Galaxy. Cette amélioration aura des conséquences directes sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur appareil.

Le NFC de nouvelle génération permettra des paiements instantanés et la recharge sans fil d’accessoires

La prochaine version du NFC ne se contente pas d’augmenter les vitesses de transfert. Elle introduit aussi de nouvelles fonctions qui pourraient changer les habitudes des utilisateurs au quotidien. D'après l'entreprise, cette évolution permettra de réaliser plusieurs actions d’un seul geste, comme payer, utiliser une carte de fidélité et recevoir un reçu numérique. Une nouvelle série de tests doit garantir une compatibilité plus fiable entre les appareils certifiés. Cela doit permettre d’éviter les échecs de lecture lors des interactions. Un profil de sécurité renforcé sera également mis en place. Il doit offrir une protection adaptée aux menaces à venir, y compris celles liées à l’informatique quantique.

Une autre nouveauté concerne la recharge sans fil par NFC. La puissance, située entre 1 et 3 W, suffira pour alimenter des écouteurs ou des montres connectées sans utiliser de câble ni de socle. Samsung pourrait proposer cette technologie dans ses prochains smartphones et accessoires Galaxy. Combinée à l’Ultra Wideband et au Bluetooth, cette amélioration rendra plus simple l’utilisation de clés numériques pour les véhicules ou les bâtiments.