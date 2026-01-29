Le Galaxy S26 200 euros plus cher que le Galaxy S25, Samsung se tire une balle dans le pied ?

Les prix des Galaxy S26 ont fuité dans un pays européen. Le ticket d'entrée pour la gamme augmente fortement à cause de la suppression de la configuration 128 Go, mais il y a de meilleures nouvelles pour le modèle Ultra.

Combien vont coûter les nouveaux smartphones en 2026 ? On craint des hausses de prix généralisées à cause de l'augmentation du coût de la RAM et de la mémoire flash. Sachant que Samsung a déjà annoncé que cela serait répercuté sur le prix de ses produits, on peut craidre pour le tarif des Galaxy S26, qui seront présentés le 25 février prochain.

Le leaker Roland Quandt, réputé très fiable, a obtenu le prix de toutes les versions du Galaxy S26 en Suède. Les tarifs sont donc exprimés en couronnes, et il faut prendre en compte que la TVA en Suède est plus forte (25 %) qu'en France (20 %) avant de se lancer au petit jeu des conversions, mais on peut au moins dégager des tendances importantes.

Baisse de prix pour les Galaxy S26 Ultra 256 et 512 Go

La première est que le montant du ticket d'entrée pour la série va sensiblement augmenter. Il n'y aura pas de Galaxy S26 128 Go. La configuration la moins musclée proposera 256 Go. Conséquence, il faut s'attendre à une hausse d'environ 200 euros par rapport au Galaxy S25 le moins cher, car en plus de cela, Samsung fait payer plus cher les 256 Go sur le S26 que sur le S25. Le Galaxy S26 dispose d'une nouvelle version à 512 Go, presque aussi chère que le Galaxy S25+ 256 Go.

Pour le Galaxy S26+, il n'y a pas d'augmentation de tarif pour la configuration comprenant 256 Go de stockage. Le Galaxy S26+ 512 Go coûte par contre plus cher que le Galaxy S25+ 512 Go.

Les rares bonnes nouvelles sont à mettre au crédit du Galaxy S26 Ultra. Le prix des modèles à 256 Go et 512 Go de stockage diminue légèrement. Étant donné la différence de prestations entre le Galaxy S26+ et le Galaxy S26 Ultra et l'écart tarifaire qui se réduit entre les deux, il devient de plus en plus difficile de justifier l'achat d'un Galaxy S26+. Le prix du S26 Ultra 1 To ne bouge pas.