C’est historique : ChatGPT dépasse le milliard d’utilisateurs et écrase la concurrence

ChatGPT est incontestablement le chatbot le plus populaire au monde, c’est un fait. Mais OpenAI va encore plus loin en passant la barre du milliard d’utilisateurs pour son IA. C’est un record historique.

Depuis son lancement en 2022, ChatGPT a fait bien des envieux. De plus en plus populaire, le chatbot d’OpenAI a incité de nombreuses entreprises à se lancer dans la course à l’intelligence artificielle. Parmi celles-ci, on retrouve bien évidemment Google, qui a tenté une première expérience avec Bard, sans succès, avant de redresser la barre grâce à Gemini. On retrouve également Claude d’Anthropic, qui est même en mesure de rêver.

Ainsi, les multiples entreprises d’IA redoublent d’efforts pour tenter de battre le célèbre ChatGPT d’OpenAI. Mais cela ne suffit visiblement pas à détrôner le roi des chatbots, qui reste le leader incontesté du secteur. Et celui-ci compte désormais plus d’un milliard d’utilisateurs répartis à travers le monde, soit près d’un humain sur huit. Rien que ça.

ChatGPT : une success story hors normes

Mais l’élément le plus impressionnant est sans doute la vitesse à laquelle ChatGPT a gagné en popularité. En effet, il ne faut pas oublier que le chatbot d’OpenAI a fait ses débuts fin 2022. En d’autres termes, le chatbot a atteint le milliard d’utilisateurs à peine trois ans et demi après son lancement. De fait, ChatGPT est l’application la plus rapide de l’histoire à franchir ce cap.

Et pourtant, la concurrence est rude. L’IA Gemini de Google, par exemple, dispose d’un pouvoir que ChatGPT n’offre pas sur vos documents. L’IA Claude d’Anthropic, de son côté, gagne une fonctionnalité clé déjà présente chez le chatbot d’OpenAI. Cette dernière aurait d’ailleurs connu une hausse de 640 % de son utilisation mensuelle. De plus, Sensor Tower affirme que certains utilisateurs ayant essayé Claude ont tendance à passer moins de temps sur ChatGPT.

De plus, ce nouveau cap franchi par OpenAI intervient peu de temps après un gros coup dur vécu par l’entreprise de Sam Altman. En effet, un accord conclu entre OpenAI et le Pentagone a provoqué la grogne de certains utilisateurs, qui ont désinstallé l’application en masse. Peu de temps après, Claude s’est même hissé à la première place de l’App Store.

Source : CNBC