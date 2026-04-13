La meilleure IA du moment débarque dans Microsoft Word, voici tout ce qu’elle est capable de faire

Claude, l'IA d'Anthropic, est désormais disponible dans Microsoft Word. Et elle risque bien de faire de l'ombre à Copilot.

L'IA est de plus en plus intégrée nativement dans nos outils de bureautique. C'est par exemple le cas de la suite Office/365 de Microsoft avec Copilot, mais il faut payer un abonnement pour débloquer les fonctionnalités les plus poussées, qui permettent d'interagir intuitivement avec notre document. Une sérieuse alternative vient d'arriver sur Word : Claude, l'IA d'Anthropic, de plus en plus performante et qui s'impose comme une solution encore plus puissante que les modèles GPT d'OpenAI ou Gemini de Google.

Avec Claude, l'utilisateur peut poser des questions sur son document et obtenir des réponses grâce aux citations de sections cliquables, modifier le texte sélectionné tout en préservant les styles, la numérotation et la mise en forme environnants, utiliser le mode de suivi des modifications, demander de parcourir les fils de commentaires et de modifier le texte ancré en conséquence, puis de répondre en indiquant les modifications apportées ou encore remplir les modèles avec un contenu provisoire en conservant les styles de titres et de paragraphes du document.

Comment utiliser Claude sur Word

L'intérêt de Claude pour Word est de bénéficier d'une expérience d'IA avancée intégrée directement dans le logiciel de traitement de texte. Cela évite des aller-retours avec un chatbot externe, faisant gagner du temps, et donnant aussi des résultats plus pertinents. Voici une liste des possibilités de Claude dans Word.

Lire et comprendre les documents : Posez des questions à Claude sur des sections, des clauses ou des termes définis dans votre document. Claude vous fournira des réponses accompagnées de liens cliquables qui vous mèneront directement à la section concernée. “Résume les principales clauses commerciales de cet accord” est un exemple d'invite.

Posez des questions à Claude sur des sections, des clauses ou des termes définis dans votre document. Claude vous fournira des réponses accompagnées de liens cliquables qui vous mèneront directement à la section concernée. “Résume les principales clauses commerciales de cet accord” est un exemple d'invite. Modifier le texte sélectionné : Sélectionnez un passage et indiquez à Claude les modifications à apporter. Claude modifie uniquement la sélection tout en préservant les styles, la numérotation et la mise en forme environnants. Le nouveau texte hérite du style de paragraphe, de la police et de la numérotation du contenu environnant. Vous pouvez lui demander : “Resserre ce paragraphe et supprimez la voix passive” ou “Simplifie cette section pour un public non technique”.

Mode de suivi des changements : Lorsque vous activez le mode de suggestions de modifications, les modifications de Claude sont enregistrées sous forme de révisions suivies. Le texte original apparaît comme une suppression et le nouveau texte comme une insertion, le tout étant consultable dans le volet Révision intégré de Word. Vous disposez ainsi d'un historique clair des modifications apportées par Claude, ce qui vous permet d'accepter ou de refuser chaque révision individuellement. Une invite possible serait “Réécrire l’article 4.2 pour plafonner les dommages-intérêts à 12 mois d’honoraires et rendre cette disposition réciproque”.

Lorsque vous activez le mode de suggestions de modifications, les modifications de Claude sont enregistrées sous forme de révisions suivies. Le texte original apparaît comme une suppression et le nouveau texte comme une insertion, le tout étant consultable dans le volet Révision intégré de Word. Vous disposez ainsi d'un historique clair des modifications apportées par Claude, ce qui vous permet d'accepter ou de refuser chaque révision individuellement. Une invite possible serait “Réécrire l’article 4.2 pour plafonner les dommages-intérêts à 12 mois d’honoraires et rendre cette disposition réciproque”. Édition basée sur les commentaires : Claude lit les fils de commentaires de votre document, comprend le texte auquel chaque commentaire est rattaché et peut les traiter un par un. Pour chaque commentaire, Claude modifie le passage auquel il se rapporte et répond au fil de discussion en expliquant sa modification.

Claude lit les fils de commentaires de votre document, comprend le texte auquel chaque commentaire est rattaché et peut les traiter un par un. Pour chaque commentaire, Claude modifie le passage auquel il se rapporte et répond au fil de discussion en expliquant sa modification. Résumé des modifications apportées par un autre utilisateur : Lorsqu'un autre utilisateur renvoie un document avec suivi des modifications, Claude peut les lire et les résumer. Demandez à Claude de classer les modifications par ordre d'importance ou de signaler celles qui nécessitent un retour ou une validation.

Remplir les modèles : Rédigez les sections de votre document en respectant les styles de titres et de paragraphes. Claude utilise la mise en forme de votre modèle lors de la génération du contenu. Les nouveaux titres, puces et entrées de tableau s’intègrent ainsi au contenu existant. Les tableaux s’affichent automatiquement sans modification de la mise en page ni de la largeur des colonnes.

Comment accéder à Claude pour Word ?

Claude pour Word est accessible sous la forme d'un module complémentaire. Pour l'instant, il est en version bêta et disponible uniquement pour les abonnements Team et Enterprise, c'est-à-dire pour les professionnels et les entreprises. Mais l'assistant IA d'Anthropic est déjà proposé sur Excel et PowerPoint dans les forfaits Pro et Max, qui peuvent être souscrits par le grand public. Il est donc probable que la version stable soit ouverte à un plus grand nombre d'utilisateurs.

Le module Claude pour Word est compatible avec la version web de Microsoft Word, ainsi qu'avec l'application de bureau Windows (abonnement Microsoft 365, version 2205 / build 15202.10000 ou ultérieure) et l'application de bureau macOS (version 16.61 / Build 22040100 ou ultérieure).

Pour l'installer, suivez la procédure ci-dessous :