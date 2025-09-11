L’IA Claude gagne une fonctionnalité clé déjà présente chez ChatGPT, voici comment l’utiliser

Anthropic enrichit Claude, son intelligence artificielle, d’une nouvelle fonctionnalité super pratique, déjà présente chez son rival ChatGPT. Voici comment l’utiliser.

Anthropic poursuit le développement de Claude grâce à des fonctionnalités, parfois déjà présentes chez ChatGPT. Le but ? S’aligner sur la concurrence et positionner son IA parmi les meilleurs chatbots. L’entreprise estime en effet que Claude est désormais capable de réaliser des projets entiers et souhaite démocratiser cette puissance.

Après l’avoir doté d’une option de mémoire à la demande et de la capacité à interrompre une conversation avec un utilisateur pénible, Anthropic ajoute à Claude une fonctionnalité ultra-pratique, qui devrait transformer votre manière de travailler avec lui : la création et la modification de fichiers (Excel, PowerPoint, PDF…) à partir de vos instructions, directement dans Claude.ai et dans l’application de bureau.

Claude peut désormais créer et générer des fichiers

Décrivez vos besoins, téléversez les données nécessaires et, en quelques minutes de conversation, Claude prend en charge l’aspect technique et fastidieux d’un travail chronophage qui demanderait généralement diverses compétences (programmation, statistiques…).

Le chatbot peut transformer vos données brutes en analyses soignées (données nettoyées, graphiques…), construire des feuilles de calcul avec des formules actives et plusieurs onglets, ou encore jongler entre plusieurs formats en convertissant par exemple un rapport PDF en un PowerPoint. Voici comment utiliser cette fonctionnalité :

Allez dans Paramètres > Fonctionnalités > Expérimental

Activez Création et analyse de fichiers améliorées

Donnez vos instructions à Claude ou importez les données nécessaires

Via le chat, guidez-le avec vos consignes complémentaires

Téléchargez les fichiers générés ou enregistrez-les directement dans Google Drive

Pour prendre en main cette nouvelle fonction, Anthropic vous conseille de commencer par des tâches simples (nettoyage de données, génération de rapports de base), avant de passer à des projets plus complexes. Cette nouveauté s’inscrit dans la volonté d’Anthropic de transformer Claude en un « véritable collaborateur actif » et non plus « un simple conseiller » : vous apportez la stratégie, l’IA se charge de la mise en œuvre technique. L’objectif ? « Rendre accessible, par une simple conversation, des travaux sophistiqués et multi-étapes. » Est-ce l’annonce d’un futur mode agent pour Claude ?

La maison-mère de Claude précise également que l’IA, pour créer et analyser les fichiers, a accès à internet, ce qui peut exposer les données à des risques. Elle recommande ainsi de surveiller attentivement les discussions lorsque vous l’utilisez. Pour le moment, cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs qui disposent d’un abonnement Max, Team et Entreprise, elle sera accessible aux Pro dans les prochaines semaines. Quant aux utilisateurs gratuits, Anthropic ne précise pas si et quand ils y auront accès.