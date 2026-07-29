Moins de 800 € pour le Galaxy Z Flip 8 (-40%) avec les Buds 4 offerts : une offre de lancement en or

Samsung pousse fort le Galaxy Z Flip 8 qui perd déjà jusqu’à 550 € sur son prix alors qu’il est encore précommande. Grâce à l’offre de lancement du constructeur, le smartphone est quasiment 40% moins cher, mais pas pour longtemps.

Voir l’offre Galaxy Z Flip 8 chez Samsung

Samsung vient de lancer ses nouveaux smartphones pliables avec des offres de lancement séduisantes. Les Galaxy Z Fold 8 et Ultra profitent déjà d’une réduction allant jusqu’à 900 €. Pour ceux qui préfèrent le format clapet, le Z Flip 8 n’est pas en reste : jusqu’à 550 € de remise immédiate et les Galaxy Buds 4 Pro offerts en prime.

La version de base, avec 256 Go de stockage, passe ainsi à 799 € au lieu de 1299 € et celle de 512 Go passe à 949 € au lieu de 1 499 €. L’offre se décompose comme suit :

300 € de remise immédiate avec le code NEWLIVE.

Galaxy Buds 4 Pro offerts avec le même code.

150 € de remise supplémentaire en payant par PayPal.

50 € de remise de base sur la version 256 Go et 100 € sur la version 512 Go.

Une offre de reprise disponible pour faire baisser encore le prix selon le modèle renvoyé.

La réduction totale est ainsi de 500 € pour la version 256 Go et 550 € pour celle de 512 Go. Sans oublier l’offre de reprise si vous disposez d’un ancien pliable de Samsung. La facture pourrait baisser davantage.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Galaxy Z Flip 8 : Samsung affine encore son smartphone à clapet

Le Galaxy Z Flip 8 conserve ce qui fait le succès de la gamme : un smartphone classique une fois ouvert et devient beaucoup plus compact une fois replié. Samsung annonce son Flip le plus fin et le plus léger à ce jour, avec un poids de 180g et une épaisseur de 6,1 mm une fois ouvert.

Son écran principal a une diagonale de 6,9 pouces, mais quand il est fermé, l’écran externe couvre un espace de 4,1 pouces. Ce dernier sert à consulter les notifications, lancer certains widgets, personnaliser l’affichage ou prendre des selfies avec le capteur principal sans ouvrir le téléphone.

Pour la partie photo, Samsung mise sur un capteur principal de 50 MP épaulé par un ultra grand-angle de 12 MP . Sa batterie de 4 300 mAh, avec une autonomie annoncée allant jusqu’à 31 heures en lecture vidéo. De quoi tenir facilement la journée pour un usage classique au quotidien.

À plein tarif, le Galaxy Z Flip 8 reste un smartphone assez cher. Mais pour moins de 800 €, il devient ainsi nettement plus abordable pour un haut de gamme de sa trempe. Une offre très intéressante donc à ne pas rater si vous avez ce modèle dans votre collimateur.