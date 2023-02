Google dévoile Bard, le nouveau rival de ChatGPT

Google a annoncé l’arrivée de “Bard” pour concurrencer ChatGPT dans le domaine des modèles de langue à grande échelle (LLM). Il est dès à présent lancé pour les “testeurs externes de confiance” et sera disponible pour le grand public dans les “prochaines semaines”.

Alors que ChatGPT continue de séduire de plus en plus d’internautes chaque jour, il devenait urgent pour les autres entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle de lancer leur propre solution de modèle conversationnel. Après plusieurs mois d’attente, Google a enfin présenté sa propre IA : Bard.

Google a décrit Bard comme un “service d'IA conversationnel” qui combine la profondeur des informations du monde avec la puissance, l'intelligence et la créativité de ses grands modèles linguistiques pour aider à fournir des réponses aux demandes de renseignements. Contrairement à ChatGPT, Bard utilise les informations en ligne pour donner de nouvelles réponses de qualité.

Google veut la peau de ChatGPT

« Bard peut être un exutoire pour la créativité, et une rampe de lancement pour la curiosité, vous aidant à expliquer les nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb de la NASA à un enfant de 9 ans, ou à en savoir plus sur les meilleurs attaquants de football en ce moment, puis à obtenir des exercices pour renforcer vos compétences », annonce le PDG Sundar Pichai dans un billet de blog.

Grâce à Bard, Google compte bien à terme rendre beaucoup plus intelligent son moteur de recherche, « les gens se tournent vers Google pour obtenir des informations et une compréhension plus approfondies ». L’entreprise souhaite donc que son moteur de recherche fournisse des réponses plus rapides à des questions plus complexes, potentiellement en plusieurs parties. L’interface du moteur de recherche pourrait en conséquence changer légèrement, afin de fournir aux utilisateurs des réponses plus approfondies à leurs questions de manière plus simple.

Google fait actuellement appel à des “testeurs de confiance” pour mettre Bard à l'épreuve avant de le rendre plus largement disponible au public d'ici quelques semaines. Les premières versions utiliseront un « modèle léger de LaMDA », qui ne nécessite pas une grande puissance de calcul, ce qui lui permettra d'évoluer rapidement. Il est probable que Google s’étende davantage sur le sujet à l’occasion d’une conférence dédiée à l’intelligence artificielle, qui se tiendra à Paris dès demain.