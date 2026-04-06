Claude est en panne, l’IA aussi prend son jour férié

L'IA d'Anthropic, le très populaire Claude, connaît quelques défaillances techniques rendant le service indisponible ou peu performant.

Claude-Anthropic-IA
Crédits : Anthropic

En ce lundi de Pâques, nous sommes nombreux à ne pas travailler, et le bon vieux Claude aussi prend son jour de repos. L'IA d'Anthropic, qui s'est imposée comme l'une des meilleures alternatives du marché à ChatGPT, est en panne ce 6 avril 2026. Sur des sites de rapport d'incidents comme DownDetector, on voit que de nombreux utilisateurs sont touchés en ce milieu d'après-midi.

“Je surveille ça depuis une heure. Je me suis absenté pour m'occuper d'autres tâches, je suis revenu… et c'est toujours hors service. Ça me fait vraiment prendre conscience de ma dépendance”, témoigne un utilisateur. Que ce soit pour sa vie personnelle ou dans les milieux professionnels, Claude est devenu un outil indispensable pour bien des personnes.

Claude est en panne, branle-bas de combat chez Anthropic

Sur une page permettant de suivre le statut de Claude, Anthropic confirme la panne, qui concerne aussi bien l'assistant Claude AI que le site web platform.claude.com. L'API semble quant à elle opérationnelle, signifiant que les outils tiers basés sur Claude devraient être fonctionnels.

panne Claude IA
Crédit : Downdetector, capture Phonandroid

“Nous avons identifié un problème provoquant un nombre accru d’erreurs sur Claude.ai, aussi bien sur ordinateur que sur mobile. Les utilisateurs peuvent rencontrer des erreurs lors de la connexion, de l’utilisation du mode vocal ou des conversations avec Claude. Nous mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème au plus vite“, indiquait Anthropic à 16 h 45.

“Ce problème affecte également la connexion sur d'autres plateformes, telles que Claude.code”, ajoutait l'entreprise quelques minutes plus tard. À 17 h 17, elle faisait savoir qu'elle “continue à travailler à la résolution de ce problème”. Celui-ci n'était toujours pas réglé à 18 h 45.


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