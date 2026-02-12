Claude : ses meilleures fonctionnalités deviennent gratuites pour tous, de quoi détrôner ChatGPT et Gemini ?

Alors que Google et OpenAI explorent de nouvelles voies de monétisation pour Gemini et ChatGPT, Anthropic rompt avec cette stratégie avec un pari audacieux : les outils les plus puissants de Claude, son chatbot, sont désormais gratuits pour tous les utilisateurs et ce, pour ne rien gâcher, sans publicité.

Claude-Anthropic-IA
Crédits : Anthropic

Le paysage de l’intelligence artificielle continue d’évoluer. Si ChatGPT d’OpenAI et Gemini de Google captent majoritairement la lumière des projecteurs, un challenger semble bien décidé à prendre le contrepied de leur stratégie pour s’imposer davantage sur ce marché ultra concurrentiel.

Cet outsider, c’est Claude. Alors que les deux mastodontes de l’IA réservent leurs outils les plus avancés aux utilisateurs disposant d’un abonnement payant et testent actuellement de nouvelles manières de rentabiliser leurs chatbots, notamment en introduisant des annonces (tout en sous-entendant que c’est, grosso modo, pour le bien des utilisateurs), une décision d’Anthropic contraste fortement. L’entreprise a décidé de rendre gratuites les fonctionnalités les plus puissantes de son IA à tous ses utilisateurs – et ce sans publicité.

Claude déploie gratuitement ses outils les plus avancés pour tout le monde, sans publicité

Claude vient d’élargir gratuitement l’accès de ses fonctions haut de gamme aux utilisateurs bénéficiant de son offre gratuite. La première est la création de fichiers : une simple requête textuelle permet aux utilisateurs de générer directement dans une discussion un document Word, PDF ou des feuilles de calculs et présentations PowerPoint exploitables.

La deuxième option est l’intégration des applications : Claude prend désormais en charge les Connecteurs, ce qui lui permet d’agir directement pour le compte de l’utilisateur au sein de sa boîte mail, de ses calendriers ou encore de plateformes en ligne comme Canva.

Enfin, cette évolution apporte les compétences personnalisées à l’offre gratuite du chatbot : l’utilisateur peut l’entraîner selon ses goûts, par exemple à mettre en forme des rapports selon un design précis ou à rédiger des messages dans un style particulier. Les instructions ponctuelles deviennent ainsi des requêtes sur le long terme.

Comme le souligne TechRadar, cette initiative représente une tournant pour l’accessibilité aux fonctions IA avancées, qui n’étaient jusque-là proposées que de manière limitée aux utilisateurs du plan gratuit. De plus, Anthropic a amélioré son offre gratuite : les capacités vocales de Claude ont été enrichies, sa recherche d’image a été optimisée et le chatbot prend désormais en charge des conversations plus longues et offre un meilleur affichage interactif.

Avec cette offre gratuite élargie, Anthropic entend probablement faire de Claude un chatbot vers lequel on se tourne naturellement au quotidien et pas seulement de façon ponctuelle. L’entreprise semble partager la même vision de l’IA qu’OpenAI : une sorte de service public. Pour autant, les moyens utilisés pour y parvenir diffèrent radicalement. Plusieurs questions se posent toutefois. Comment la maison-mère de Claude compte-t-elle préserver l’attractivité de son abonnement premium ? Et ce modèle économique est-il viable ?


