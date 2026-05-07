L’IA Claude peut désormais rêver, mais qu’est-ce que ça veut vraiment dire ?

Anthropic annonce le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité pour son IA Claude, qui va devenir capable de “Rêver”. Voici ce que ça signifie concrètement.

Une IA peut-elle rêver ? Vous avez quatre heures. On connaît en tout cas déjà la réponse d'Anthropic, pionnier en matière d'IA, à ce sujet. L'entreprise, qui parvient à concurrencer des géants du numérique tels que Google et Meta, ou encore le ChatGPT d'OpenAI, vient de lancer une nouvelle fonctionnalité de “Rêve” pour son agent Claude.

Il s'agit d'un “processus programmé qui analyse les sessions de vos agents et leurs mémoires, en extrait des schémas et organise les souvenirs afin que vos agents progressent au fil du temps”, explique Anthropic. Chez l'humain, le rêve est comme la digestion des pensées, qui permet de mettre de l'ordre dans ce qu'on a vécu au cours de la journée. Chez Claude, le rêve ne consiste pas à créer des scénarios des plus étranges, mais à récapituler les événements récents et à les mettre en contexte avec les informations dont il dispose déjà pour s'améliorer et devenir plus pertinent. Bref, apprendre.

Les Rêves de Claude l'aident à structurer sa mémoire

L'utilisateur a le contrôle sur la capacité de Claude à rêver. Il peut le laisser libre d'évoluer automatiquement à partir de ses rêves. Il peut aussi demander un rapport de ce qu'il a rêvé pour sélectionner manuellement les éléments qui doivent être exclus de sa mémoire, et ceux qui doivent être conservés.

“L'analyse des schémas de réflexion permet de déceler des tendances qu'un agent isolé ne peut percevoir, comme les erreurs récurrentes, les flux de travail sur lesquels convergent les agents et les préférences partagées au sein d'une équipe”, décrit l'entreprise. Dans le cadre du travail collaboratif, l'IA peut ainsi assimiler les idées de différents utilisateurs et les prendre en compte dans ses réponses pour l'ensemble des personnes qui ont accès au modèle partagé.

Claude restructure sa mémoire en continu pour rester pertinent malgré son évolution. C'est indispensable pour les tâches à long terme, l'IA devant être plus influencée par les mémoires récentes qu'anciennes, comme nous. Anthropic y voit un grand pas vers des agents IA qui s'améliorent par eux-mêmes et apprennent au fur et à mesure de leur travail. Les “Rêves” sont déjà disponibles pour les développeurs qui personnalisent leur agent basé sur Claude.