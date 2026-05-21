Recharger sa voiture électrique en 3 minutes sans détruire sa batterie est enfin à portée grâce à cette technologie

Des chercheurs viennent de franchir deux barrières à la fois sur les batteries solid-state. Trois minutes pour une recharge complète, et 700 cycles sans s'effondrer. La voiture électrique vient de gagner son argument le plus redoutable face au thermique.

batterie recharge 3 minutes
Source : CNC

Le temps de recharge reste l'un des principaux freins à l'adoption des voitures électriques. Même les chargeurs les plus rapides du marché nécessitent encore plusieurs minutes pour récupérer une autonomie significative. Les batteries solid-state sont présentées comme la prochaine grande rupture technologique dans ce domaine. Plusieurs fabricants comptent sur cette technologie pour lancer une première production en série dès 2026.

La Blade Battery 2.0 de BYD vient déjà de marquer les esprits. Celle-ci récupère 700 kilomètres d'autonomie en cinq minutes à peine. Ce chiffre semblait déjà difficile à dépasser. Pourtant, un groupe de chercheurs vient de présenter une batterie solid-state encore plus ambitieuse. Trois minutes suffiraient pour une recharge complète, sans compromettre la durée de vie de la cellule.

Cette batterie solid-state double la densité des batteries actuelles et tient 700 cycles à 3 minutes de recharge

Selon IT-home, une équipe de l'Académie des sciences de Chine a développé une batterie solid-state au lithium métal. Elle remplace l'électrolyte liquide des modèles actuels par un matériau solide, plus stable et plus sûr. Elle atteint une densité énergétique de 451,5 Wh/kg. C'est plus du double des batteries lithium-fer-phosphate qui équipent la plupart des voitures électriques aujourd'hui. La cellule conserve 81,9 % de sa capacité initiale après 700 cycles à ce régime de trois minutes.

Pour obtenir ce résultat, les chercheurs ont développé un nouvel électrolyte polymère. Il forme une couche protectrice stable entre l'électrolyte et les électrodes. Cette couche réduit les réactions qui dégradent la batterie lors des charges ultra-rapides. La cellule a été assemblée sous forme de pochette, un format proche des batteries de série. Elle a passé le test de pénétration par clou sans s'embraser.

Cette annonce s'inscrit dans une course effrénée entre laboratoires et industriels chinois. Ganfeng Lithium vient de valider 400 Wh/kg sur 1 100 cycles. CATL travaille sur une production pilote de cellules à 500 Wh/kg. La batterie de l'Académie des sciences n'est pour l'instant qu'un prototype de laboratoire. Le chemin vers une production de masse reste long. Mais l'industrie se rapproche chaque mois d'une voiture électrique que l'on rechargera aussi vite qu'un plein d'essence.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Avec le Galaxy S27 Pro, Samsung va enfin offrir sa meilleure expérience photo sur un smartphone plus petit et moins cher

Le Galaxy S27 Pro serait équipé du même capteur photo principal que le Galaxy S27 Ultra. L’ultra grand-angle devrait aussi être identique, mais pas le téléobjectif. Les informations concernant le…

144 € de réduction sur le Sony WH-1000XM6 : l’excellent casque à réduction de bruit est enfin plus accessible

La référence des casques à réduction de bruit active fait en ce moment l’objet d’une forte réduction. Le Sony WH-1000XM6 passe à moins de 310 €, mais pas pour longtemps….

AliExpress enflamme le printemps : jusqu’à 60% de réduction sur tout le site

AliExpress accélère ses offres de printemps. Les Économies ensoleillées cassent les prix jusqu’à 60% sur la tech. Smartphones, tablettes, objets connectés, informatique… Voici les meilleures affaires à saisir avant la…

Ce geste qui énervait des millions d’utilisateurs Android va enfin disparaître avec Android 17

Android 17 va modifier en profondeur la façon de jongler entre plusieurs applis multimédia. Le carrousel horizontal, source d’erreurs involontaires, laisse place à un nouveau système de cartes. Ce changement…

Android 17 : la bêta 3 dévoile deux raccourcis inédits, mais ils ne sont pas destinés aux smartphones

Google a récemment publié la troisième version bêta d’Android 17 QPR1. Cette dernière révèle deux nouveaux raccourcis bien pratiques pour les aficionados des captures d’écran. Cependant, à y regarder de…

PlayStation Plus : l’augmentation des prix touche toutes les formules, mais il existe une solution pour faire des économies

En annonçant la hausse des prix de son PlayStation Plus Essential, Sony s’est bien gardé de dire que les autres tiers sont également revus à la hausse. La bonne nouvelle,…

Shark FlexBreeze HydroGo : l’indispensable ventilateur brumisateur portable passe à petit prix avec ce code, c’est parfait pour les beaux jours !

L’été approche et les fortes chaleurs s’installent peu à peu en France. N’attendez pas le dernier moment pour vous équiper ! Shark propose actuellement un code qui casse le prix…

Après les Pays-Bas, ce pays valide à son tour le FSD de Tesla sans même le tester

Un deuxième pays européen vient d’autoriser le FSD de Tesla, cinq semaines après les Pays-Bas. La méthode choisie pour valider le logiciel est pour le moins surprenante. Et le constructeur…

Meta licencie 8 000 employés pour compenser ses investissements dans l’IA

Environ 8 000 salariés de Meta auraient reçu un mail annonçant leur licenciement. Parmi les raisons évoquées, les investissements massifs de l’entreprise dans l’intelligence artificielle. Beaucoup de gens ont déjà…

L’application Google Health, remplaçante de Fitbit, gagne un nouveau widget utile

Maintenant que Fitbit a disparu au profit de Google Health, la firme de Mountain View met les bouchées doubles pour satisfaire les utilisateurs. En commençant par un nouveau widget. Fitbit…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.