BYD va écraser Tesla avec cette borne qui pourrait recharger votre voiture en moins de temps qu’un café

Une fuite venue de Chine dévoile la future borne de recharge pour voitures électriques ultra-rapide de BYD. Avec une puissance de 1 500 kW, elle promet 400 km d’autonomie en 5 minutes. De quoi faire trembler Tesla et toute la concurrence.

La recharge rapide est devenue l’un des enjeux majeurs pour les véhicules électriques. En Europe, beaucoup d’automobilistes hésitent encore à franchir le pas à cause du manque d’infrastructures ou du temps d’attente trop long. Tesla a commencé à répondre à ces attentes avec ses Superchargeurs V4, capables d’atteindre 500 kW. Ce nouveau réseau permettrait d’ajouter 300 km d’autonomie en dix minutes sur certains modèles. Mais cette avancée, pourtant importante, pourrait déjà être dépassée.

En mars 2025, BYD avait dévoilé sa première borne Megawatt Flash Charger. Elle délivrait jusqu’à 1 000 kW de puissance, avec 1 000 ampères et une tension de 1 000 volts. Lors d’un test en direct, elle avait permis de recharger 400 km en cinq minutes sur les modèles Han L EV et Tang L EV. Cette annonce avait marqué un tournant pour le constructeur chinois, alors critiqué pour sa lenteur de recharge. Un an plus tard, le géant chinois semble prêt à aller encore plus loin.

La borne BYD de 1 500 kW pourrait bientôt offrir 600 km d’autonomie en 5 minutes sur les voitures électriques

Selon des informations publiées de la page Jiwei Wang sur Weibo, la deuxième génération de borne serait capable d’atteindre une puissance de 1 500 kW et un courant de 1 500 ampères. Cette dernière adopterait un design en forme de T, avec deux connecteurs et des câbles refroidis par liquide. Elle fonctionnerait sur une plateforme haute tension allant jusqu’à 1 000 volts. Son espace de stockage énergétique permettrait de recharger plus de 20 véhicules consécutivement.

Sur le papier, une puissance de 1 500 kW pendant cinq minutes équivaut à 125 kWh délivrés. En prenant une consommation moyenne de 20 kWh pour 100 km, cela représente une autonomie théorique de 600 km gagnée en un seul arrêt de 5 minutes.

Ce nouveau système serait donc compatible avec plusieurs modèles haut de gamme de la marque, comme la BYD Han et la Tang. En comparaison, les systèmes de recharge de Nio atteignent 640 kW, ceux de Xpeng 800 kW, et Tesla plafonne à 500 kW. Zeekr prépare aussi une borne à 1 200 kW, mais BYD prend l’avantage. Le constructeur prévoit de déployer 15 000 stations en Chine d’ici fin 2026. Une telle infrastructure pourrait définitivement rebattre les cartes dans la course mondiale à l’électrique.