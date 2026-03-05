BYD enterre le thermique avec sa nouvelle batterie qui récupère 700 km en 5 minutes

La recharge des voitures électriques pourrait franchir un cap spectaculaire. BYD annonce une batterie capable de récupérer jusqu’à 700 km d’autonomie en moins de 5 minutes. Faire le plein pourrait bientôt être plus rapide que le temps de boire un café.

Les progrès des batteries jouent un rôle central dans l’évolution des voitures électriques. L’autonomie et le temps de recharge restent deux éléments déterminants pour convaincre davantage d’automobilistes. Ces dernières années, les constructeurs multiplient les innovations pour réduire l’écart avec les véhicules thermiques.

Comme nous l’expliquions hier, BYD travaille justement sur une nouvelle génération de batterie capable de dépasser les 1000 km d’autonomie avec une seule recharge selon le cycle chinois CLTC. Cette technologie, baptisée Blade Battery 2.0, doit notamment équiper la grande berline électrique Yangwang U7. Cette voiture haut de gamme embarque quatre moteurs électriques et vise des performances comparables aux modèles les plus puissants du marché. Mais l’autonomie n’est qu’une partie de l’innovation annoncée par le constructeur.

La nouvelle Blade Battery 2.0 de BYD permet de récupérer 700 km d’autonomie en seulement 5 minutes

Lors de son événement technologique du 5 mars, BYD a dévoilé les capacités complètes de sa nouvelle batterie. Selon les informations communiquées par l’entreprise, la Blade Battery 2.0 peut passer de 10 % à 70 % de charge en environ 5 minutes grâce à un nouveau système de recharge ultra rapide. Cela représente environ 700 km d’autonomie récupérés en quelques minutes dans les meilleures conditions. Une recharge presque complète, de 10 % à 97 %, prend environ 9 minutes.

La batterie conserve également de bonnes performances dans des conditions difficiles. Selon BYD, une recharge de 20 % à 97 % peut encore être réalisée en 12 minutes à -30 °C. Cette technologie repose sur une plateforme de 1000 volts et des bornes capables de délivrer jusqu’à 1500 kW de puissance. Pour accompagner ce système, le constructeur prévoit de déployer un vaste réseau de recharge rapide. L’entreprise annonce vouloir installer 20 000 stations de recharge flash en Chine dès 2026, dont environ 2000 sur les autoroutes. Ces infrastructures permettront donc d’exploiter pleinement cette nouvelle génération de batteries et de réduire encore le temps passé à la borne. À ce rythme, brancher sa voiture pourrait bientôt prendre moins de temps que de choisir un café sur l’aire d’autoroute.