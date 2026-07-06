Cette Tesla Model 3 de location montre à quelle vitesse une batterie peut vieillir sous les tropiques

Les batteries lithium-fer-phosphate traînent une réputation de solidité à toute épreuve. Une Tesla Model 3 ayant roulé à Hawaï raconte pourtant une autre histoire. La chaleur et la location ont pesé plus lourd que prévu.

etat batterie model 3 location
Source : Youtube @brandenflasch

La dégradation des batteries reste l'une des grandes craintes autour des voitures électriques. Beaucoup redoutent une perte d'autonomie rapide et un remplacement coûteux après quelques années. Les données récentes dressent pourtant un tableau plus rassurant. Un Tesla Model Y suivi sur la durée a récemment montré que la recharge accélérée n'abîme pas tant la batterie. La perte de capacité dépend surtout de l'usage, du climat et des habitudes de branchement au quotidien. Chaque nouveau cas apporte donc son lot de surprises.

Un cas précis vient nuancer cette tendance générale. Un précédent test sur une Tesla Model 3 ex-location avait déjà révélé une perte de 20 % de capacité en deux ans à peine. Le nouveau cas concerne un autre exemplaire de 2023, ancienne voiture de location ayant vécu à Maui, dans l'archipel de Hawaï. La berline hawaïenne a subi un climat tropical chaud, un usage intensif et des recharges à pleine puissance. Son passage entre de nombreuses mains laissait présager une usure supérieure à la moyenne.

La batterie de cette Model 3 ne conserve plus que 90 % de sa capacité à 42 000 km

La Model 3 de Maui roulait avec une batterie LFP, réputée pour sa longévité. D'après le test mené par le YouTubeur Branden, elle ne conserve plus que 90 % de sa capacité après environ 42 000 kilomètres. Autrement dit, la voiture a déjà perdu un dixième de son autonomie de départ en trois ans. Un véhicule électrique de cet âge tourne pourtant en général plus près des 95 %. Sa réserve utilisable tombe à 55,62 kWh, un niveau faible pour un modèle aussi récent. Les locations sont souvent chargées à 100 % et rechargées en mode rapide. Le climat chaud a forcé la climatisation, augmentant la consommation d'énergie.

Ce résultat reste toutefois loin d'une catastrophe pour une berline aussi sollicitée. Branden a comparé cette Model 3 au Tesla Model Y Long Range de 2025 de sa femme, doté d'une cellule NMC. Ce SUV affiche 88 % de santé à seulement 21 000 kilomètres, ce qui replace le score de la location dans son contexte. Un autre modèle européen à batterie LFP gardait 92 % de capacité après 55 000 km. Ces écarts confirment encore que le kilométrage seul ne dit rien de l'état réel d'un pack.


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