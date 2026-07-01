Ce détail oublié dans le passé d’une Tesla explique la dégradation surprenante de sa batterie

Le kilométrage ne dit pas tout sur la santé d'une batterie électrique. Une Tesla Model 3 en fait la démonstration parfaite. Son résultat déjoue les attentes de son conducteur, pourtant soigneux.

La dégradation des batteries reste l'une des grandes craintes autour des voitures électriques. Beaucoup redoutent une perte d'autonomie soudaine et une facture salée après quelques années seulement. La réalité se montre pourtant souvent bien plus rassurante que prévu. Un Tesla Model Y a récemment prouvé une chose. La recharge rapide n'abîme pas autant la batterie qu'on le croit. Un facteur pèse malgré tout lourd dans l'équation, celui des habitudes de charge et du passé du véhicule.

Un propriétaire vient d'en faire les frais avec sa Tesla Model 3 Performance. La berline a surtout été rechargée à domicile, avec très peu de passages sur des bornes rapides. Ce mode d'usage passe pour le plus doux envers un pack électrique. Sur ce plan, le modèle se distingue nettement d'une compacte capable de rouler plusieurs kilomètres à 0 % affiché. Son conducteur s'attendait donc à une réserve d'énergie proche du neuf.

Le passé de véhicule de démonstration expliquerait la santé dégradée de la Tesla Model 3

Âgée de quatre ans et pourtant peu roulée, cette Tesla Model 3 a douché les espoirs de son propriétaire. Selon l'outil de diagnostic intégré au véhicule, sa batterie ne conserve plus que 88 % de sa capacité d'origine. Une voiture électrique de cet âge tourne pourtant en général autour de 90 %. Une appli tierce affichait de son côté une estimation proche, à 89 %. Ce niveau d'usure surprend, car la berline a surtout connu la charge lente à la maison. La mesure exige de brancher l'auto pour la vider presque entièrement, puis de la recharger afin d'obtenir une lecture fiable. Une fois pleine, le modèle annonce désormais 444 kilomètres d'autonomie, contre 488 à l'origine.

Le propriétaire avance une explication pour ce résultat décevant. Sa Tesla Model 3 a débuté sa vie comme véhicule de démonstration en concession, ce qui a pu solliciter durement la batterie entre recharges répétées et essais successifs. La dégradation observée reste malgré tout loin du seuil minimal de 70 % fixé par le constructeur. Ce cas rappelle surtout une règle simple pour le marché de l'occasion. Le kilométrage ne renseigne en rien sur la santé réelle du pack. Un contrôle s'impose toujours avant tout achat, même sur un modèle très peu roulé.