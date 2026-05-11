Une ère se termine chez Tesla avec la production des tout derniers Model S et Model X

Le Model S a inventé la voiture électrique moderne. Le Model X a imposé le luxe zéro émission. Toutes deux viennent d'assembler leurs derniers exemplaires, et leur disparition marque bien plus que la fin d'une gamme.

derniers model s x

L'histoire de Tesla se divise en deux époques. Avant 2012, le constructeur était une startup audacieuse dont personne ne savait si elle survivrait. Après 2012, la Model S a tout changé. Cette berline électrique a prouvé qu'une voiture propre pouvait être rapide, élégante et désirable. Le Model X a suivi en 2015 avec ses portes faucon et son imposant gabarit de SUV premium. Ces deux modèles ont bâti la réputation mondiale de Tesla et convaincu des millions de conducteurs de franchir le pas vers l'électrique.

Début 2026, Elon Musk avait annoncé la fin imminente des deux modèles lors d'un appel aux investisseurs. La nouvelle s'inscrivait dans une logique douloureuse. Tesla traversait une période difficile, avec des ventes en recul en Europe et un stock record de véhicules invendus accumulé au premier trimestre 2026. La marque avait besoin de concentrer ses ressources sur autre chose.

Les derniers Tesla Model S et Model X Plaid quittent l'usine avec les signatures des ouvriers

Le 10 mai 2026, les toutes dernières Model S et Model X ont quitté la chaîne de production. Tesla a marqué l'occasion avec une “Signature Series”, une série limitée de modèles Plaid aux finitions exclusives. Ces derniers exemplaires étaient réservés à un groupe restreint de clients triés sur le volet. Le dernier Model S portait sur ses panneaux les signatures des ouvriers de l'usine. Elon Musk avait qualifié cet arrêt de “légèrement triste”, tout en assumant que le moment était venu. Le constructeur tourne désormais ses ressources vers le Cybercab, son robotaxi sans volant, et vers le robot humanoïde Optimus.

La gamme Tesla se resserre autour du Model 3 et du Model Y pour l'essentiel des ventes. Après douze ans au catalogue, le Model S et le Model X laissent derrière elles une industrie automobile profondément transformée. La berline avait prouvé en 2012 que l'électrique pouvait séduire les passionnés d'automobile. Ce pari, à l'époque jugé insensé par beaucoup, a finalement changé la trajectoire de toute une industrie. Peu de voitures peuvent se vanter d'en avoir fait autant.


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