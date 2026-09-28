Ce SUV électrique de Volkswagen change de nom pour emprunter celui d’un best-seller thermique

Le SUV électrique ID.4 tire sa révérence après six ans de carrière. Volkswagen vient de confirmer le nom de son successeur, présenté dans quelques jours à peine. Le constructeur allemand y voit un moyen de rassurer des automobilistes encore hésitants.

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Source : Volkswagen

Les constructeurs européens revoient leur façon de baptiser les voitures électriques. Sigles et numéros ont brouillé les repères, alors que les automobilistes se réfèrent depuis des décennies à des noms de modèles. Chez Volkswagen, la citadine ID. Polo avait ouvert cette voie en reprenant le nom d’une thermique connue de tous. Quelques mois plus tard, le petit SUV ID. Cross a suivi le même chemin.

Cette fois, la voiture concernée pèse bien plus lourd dans les ventes du groupe. Depuis des mois, une fuite estivale avait déjà désigné l’ID. Tiguan comme le remplaçant du SUV électrique, sans confirmation officielle. Volkswagen vient de trancher. Sa présentation mondiale aura lieu début octobre, et les premières livraisons en Europe sont annoncées pour le tout début de 2027.

L’ID. Tiguan succède à l’ID.4 et cohabitera avec le Tiguan thermique

L’ID. Tiguan reprend le nom le plus vendu au monde par Volkswagen comme par le groupe. Dans son communiqué, la marque rappelle que le SUV thermique a dépassé les 8,3 millions d’exemplaires produits. L’an dernier, il a franchi le million de livraisons avec son jumeau le Tayron. Thomas Schäfer, patron de la firme allemande, estime que ce total prouve la confiance accordée au nom, et voit dans sa reprise un moyen de lancer la version électrique sur des bases déjà solides. Les ID.4 et ID.5 font pâle figure, avec 950 000 unités écoulées depuis 2021.

En concession, les deux Tiguan se retrouveront côte à côte, puisque la version thermique et hybride reste au catalogue. Le coupé ID.5, lui, n’aura pas de successeur. L’assemblage se fera à Emden, en Allemagne, là où sortait déjà l’ID.4. Outre-Atlantique, l’usine de Chattanooga a cessé d’en produire au mois d’avril, et Volkswagen repousse à plus tard son calendrier américain. Côté style, le restylage touche l’extérieur comme l’habitacle, avec le retour de commandes physiques réclamées depuis longtemps. Ce nom familier devrait enfin aider à écouler des volumes, là où la gamme électrique de la marque patine encore en Europe.


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