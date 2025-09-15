Ce moteur dans les roues promet des voitures électriques moins chères et plus rapides

Un nouveau type de moteur pourrait bientôt transformer les voitures électriques. Intégré directement dans les roues, ce dernier élimine certains éléments mécaniques jugés encombrants. La technologie, déjà testée par plusieurs entreprises, arrive enfin en production.

Les voitures électriques évoluent rapidement, et pas seulement du côté des batteries. Les constructeurs cherchent aussi à revoir la manière d’entraîner les roues. Une piste attire de plus en plus d’intérêt : placer directement le moteur dans chaque roue. Cette solution, appelée « moteur-roue » ou « in-wheel », existe depuis longtemps, mais les progrès récents la rendent plus réaliste.

Contrairement aux systèmes traditionnels, le moteur-roue ne nécessite ni arbre de transmission ni engrenages intermédiaires. Chaque roue motrice est équipée de son propre moteur intégré. Cette approche libère de l’espace pour d’autres composants, simplifie l’architecture et ouvre de nouvelles possibilités de conduite. Renault a déjà montré un exemple avec sa sportive haut de gamme, la R5 Turbo 3E, qui utilise cette technologie pour exploiter au mieux son potentiel. Elle comporte aussi des défis, comme le poids supplémentaire sur les suspensions, mais plusieurs entreprises travaillent à les résoudre.

Protean va lancer un moteur-roue pour voitures électrique de 300 chevaux et 2 500 Nm dès 2026

C’est le cas de Protean Electric, une société britannique qui vient de présenter son moteur Pm18 2500 lors du salon de Munich. Cette unité développe 220 kW, soit environ 300 chevaux, et délivre un couple impressionnant de 2 500 Nm. L’ensemble intègre à la fois l’électronique de puissance et les freins, le tout logé directement dans la roue. Selon l’entreprise, le coût reste comparable à celui d’un moteur électrique classique. L’objectif est clair : rendre cette technologie compétitive et accessible pour les constructeurs. Cette approche montre que la technologie moteur-roue n’est plus une curiosité de laboratoire, mais une solution prête à entrer sur le marché.

Protean affirme qu’un constructeur européen adoptera ce moteur sur une voiture de sport électrique à partir de 2026. L’entreprise ne précise pas encore de quel constructeur il s’agit, mais les performances annoncées évoquent clairement un modèle haut de gamme. Avec deux ou quatre moteurs, la puissance disponible grimpe fortement et permet un 0 à 100 km/h en moins de trois secondes.

La gestion indépendante de chaque roue facilite aussi la répartition de la motricité, un atout majeur pour une sportive. Si le calendrier annoncé est respecté, ce sera la première fois qu’un constructeur lancera une voiture électrique de grande série équipée de moteurs-roues Protean, une technologie jusque-là présente seulement sur des modèles exclusifs produits en très petites quantités.