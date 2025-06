Ces SUV électriques à la recharge éclair qui débarquent en France pourraient humilier Tesla (+ vidéo)

Xpeng débarque en France avec deux SUV électriques qui ne passent pas inaperçus. Filmés dans les rues de Paris, les G6 et G9 misent sur une recharge éclair et un design travaillé pour séduire le public. Le constructeur chinois promet des véhicules « haut de gamme et intelligents », conçus pour répondre aux attentes des conducteurs européens.

Le marché européen des voitures électriques change rapidement. Ces dernières années, plusieurs marques chinoises se sont imposées avec des modèles abordables et très bien équipés. Leurs véhicules n’étaient plus seulement réservés à l’Asie. Xpeng, déjà remarqué pour ses voitures futuristes comme sa voiture volante modulaire, s’était illustré avec des prototypes qui mêlaient mobilité aérienne et routière. Désormais, l’entreprise entre dans une nouvelle phase : la conquête de la France.

Le constructeur Xpeng annonce l’arrivée imminente de deux SUV électriques sur le marché français : le G6 et le G9. Ces modèles visent directement les Tesla Model Y 2025 et Model X avec des promesses ambitieuses. Leur argument principal ? Une recharge ultra-rapide en seulement 12 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie sur borne compatible.

Les SUV G6 et G9 de Xpeng se rechargent de 10 à 80 % en 12 minutes

Le G6 repose sur une plateforme 800 volts avec une batterie 5C. Cette combinaison permet une recharge rapide, avec un pic de puissance atteignant 451 kW. Il faut toutefois utiliser une borne ultra-rapide, disponibles notamment chez Ionity ou Fastned. Le G9, plus imposant, monte à 525 kW et promet jusqu’à 725 km d’autonomie CLTC, soit environ 600 km en cycle WLTP. Ces chiffres positionnent les deux SUV parmi les plus rapides d’Europe en matière de recharge. Pour appuyer ce lancement, Xpeng a diffusé une vidéo tournée dans Paris, où les deux modèles circulent dans les rues de la capitale pour enforcer l’image premium et européenne de la marque.

Au-delà des performances techniques, Xpeng insiste sur le confort intérieur et la finition. Le G6 propose un habitacle revu avec des matériaux plus raffinés, des sièges massants à l’avant et une interface animée par une puce Snapdragon 8295P. Le teaser officiel en français met clairement en avant cet aspect haut de gamme. Une nouvelle signature lumineuse, une peinture inédite baptisée Stellar Purple et un design intérieur repensé viennent compléter l’ensemble. Les commandes ouvriront mi-juillet, avec des livraisons à l’automne. Les tarifs ne sont pas encore connus, mais le constructeur promet un positionnement agressif face aux références du marché.