Ce futur SUV électrique de Volkswagen promet d’être le plus abordable de la marque

Volkswagen s’apprête à lancer un petit SUV électrique taillé pour la ville. Compact, robuste et pensé pour être accessible, ce modèle pourrait devenir une alternative crédible aux voitures thermiques d’entrée de gamme.

Volkswagen prépare depuis plusieurs mois une offensive sur le segment des véhicules électriques abordables. Après des lancements centrés sur le haut de gamme, la marque allemande vise désormais une clientèle plus large, avec des modèles compacts et moins coûteux à produire. Le constructeur mise sur une nouvelle génération de citadines et de petits SUV pour répondre à la pression croissante sur les prix.

Volkswagen a publié deux croquis annonçant l’arrivée d’un petit SUV électrique. Il sera présenté officiellement ce dimanche, à la veille du salon IAA Mobility de Munich. Ce véhicule pourrait être l’ID.2 X, une version surélevée et plus robuste de l’ID.2, la citadine électrique à 25 000 € prévue pour 2026. Cette voiture reposera sur la plateforme MEB Entry, conçue pour des véhicules compacts et abordables. Le modèle se placerait ainsi dans la même catégorie que la Citroën ë-C3 Aircross, un SUV électrique économique pensé pour les familles.

Volkswagen montre un SUV compact dérivé de l’ID.2, avec bandes LED et protections renforcées

Les dessins montrent un petit véhicule aux lignes affirmées. À l’avant, on distingue une large bande lumineuse horizontale, des phares fins et une calandre fermée. Le véhicule affiche des formes massives, avec de grandes roues, des passages de roues protégés et des barres de toit. Ces éléments confirment une orientation SUV, tout en conservant un gabarit compact proche de celui d’une citadine. Le bouclier avant semble renforcé, avec une protection visuelle inspirée des véhicules tout-terrain. L’ensemble donne une impression de robustesse, malgré le positionnement accessible du véhicule.

L’arrière reprend le même langage visuel, avec une bande LED rouge, un logo rétroéclairé et deux traits lumineux sur le pare-chocs. Les trois traits horizontaux gravés sur le pilier arrière rappellent un premier teaser publié en décembre 2024. Le design semble fidèle aux précédents concepts dévoilés par VW, notamment le ID.2all. Bien que le nom officiel n’ait pas été confirmé, tout indique qu’il s’agit bien de l’ID.2 X. Ce modèle viendrait compléter la gamme électrique abordable de Volkswagen, pensée pour le grand public. La présentation officielle ce dimanche 7 septembre devrait permettre de découvrir les premiers éléments techniques avant une commercialisation prévue dans les prochaines années.