Le Galaxy A26 5G tombe à moins de 120 € pour le Black Friday (-63%) : c’est une excellente affaire !

Déjà très apprécié pour son excellent rapport qualité prix, le Galaxy A26 voit son prix chuter de plus de 60% dans le cadre du Black Friday. Le smartphone Samsung passe ainsi à moins de 120 €.

Je profite de ce bon plan

Le mois du Black Friday suit son cours et Boulanger est l'une des boutiques les plus actives en cette période phare de l'année. Les offres s'enchaînent, et si vous recherchez un smartphone à moins de 150 € sans pour autant sacrifier l'expérience utilisateur, le Galaxy A26 5G fait l'objet d'une belle promo sur Boulanger.

Alors qu'il a été lancé cette année à 319 €, le smartphone Samsung profite d'une double promotion dans le cadre du Black Friday. Il est affiché à 219 €, soit une première réduction de 100 €. Mais Boulanger va plus loin en proposant une remise supplémentaire de 100 € au panier. Le Galaxy A26 vous reviendra au final à 119 € au lieu de 319 €, ce qui représente une remise totale de 63%. Vous économisez ainsi 200 €.

Cette remise supplémentaire est normalement réservée aux membres du programme de fidélité Le Club de Boulanger, mais nous pouvons confirmer qu'elle s'applique pour tout le monde. Vous pouvez donc en profiter, que vous soyez abonné ou non au programme de fidélité. Et il s'agit d'une remise immédiate et non d'une cagnotte. Enfin, notez que l'adhésion au programme Le Club est gratuite pour les nouveaux comptes et qu'elle donne droit à plusieurs promotions exclusives sur le site de Boulanger.

Galaxy A26 : un smartphone d'entrée de gamme solide à moins de 150 €

Le Galaxy A26 est équipé d'une puce Exynos 1380, soit la même que le Galaxy A54. Ce processeur offre des performances plus que correctes pour sa gamme, de quoi profiter d'une expérience fluide pour les usages classiques du quotidien. La puce est accompagnée de 6 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage.

Le Galaxy A26 dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces en définition 2340 x 1080 pixels, et c'est un écran 120 Hz. C'est un bel atout pour cette gamme. De quoi offrir une expérience fluide pour des jeux pas trop gourmands. Et pour la partie photo, le smartphone s'appuie sur trois capteurs : un module grand-angle de 50 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et sur un capteur macro de 2 MP pour les prises rapprochées.

Je profite de ce bon plan

Comme nous l'avons pu le conster pendant notre test du Galaxy A26, le smartphone prend de belles photos, surtout de jour. Et enfin, il dispose d'une batterie de 5000 mAh, avec une charge rapide se 25W.