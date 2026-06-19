Ce pack écran connecté Echo Show 8 + sonnette vidéo sans fil Ring passe à petit prix sur Amazon !

Le Prime Day prend de l’avance sur Amazon avec des offres flash en avant-première. C’est le bon moment pour vous équiper en faisant des économies. Vous souhaitez surveiller votre porte d’entrée et voir qui sonne à votre porte ? Le géant du e-commerce propose actuellement un pack exclusif avec un écran connecté Echo Show 8 nouvelle génération et une sonnette vidéo sans fil Ring pour 159,99 € au lieu de 229,98 €  ! C’est un bon plan !

pack Amazon Echo Show 8 + Ring sonnette vidéo sans fil

Cette année, le Prime Day est prévu du mardi 23 au vendredi 26 juin 2026. Durant cette courte période de 4 jours, Amazon brade de nombreux produits high-tech. À l’approche de l’évènement, le géant du e-commerce organise des ventes flash pour réduire les prix en avant-première. Le pack avec l’écran connecté Echo Show 8 de nouvelle génération et la sonnette vidéo sans fil Ring passe ainsi à prix cassé.

Normalement en vente à 229,98 €, le pack est affiché à seulement 159,99 €. C’est un excellent prix sachant que l’écran connecté Echo Show 8 seul est toujours en vente à 199,99 € ! Par contre attention, ces offres sont réservées exclusivement aux abonnés Prime. Ce n’est pas votre cas ? Aucun problème, il est encore temps de profiter des 30 jours d'essai gratuit que propose Amazon.

Écran connecté Echo Show 8 et sonnette vidéo sans fil Ring : le pack qui manque à votre maison est à prix sacrifié sur Amazon !

Le Prime Day ne démarre que le 23 juin, mais Amazon a d’ores et déjà dévoilé des offres irrésistibles en avant-première. C’est le cas du pack complet contenant un écran intelligent Echo Show 8 et une sonnette vidéo sans fil Ring. C’est la solution parfaite pour surveiller votre porte d’entrée. En effet, vous pourrez voir entendre et même parler aux personnes qui viennent vous rendre visite en votre absence.

Lorsque la sonnette Ring détecte un visiteur, l’écran connecté Echo Show 8 affiche instantanément la vidéo en direct avec audio bidirectionnel. C’est très pratique car vous n’avez pas besoin d’aller à votre porte pour voir qui vous rend visite. L’Echo Show 8 est doté d’un écran tactile HD de 8,7 pouces des vous donne la possibilité de créer des routines comme allumer la lumière du porche lors d'une détection de mouvement. La sonnette embarque une caméra Retinal 2K qui vous donne la possibilité d’avoir des vidéos d’une netteté remarquable dans lesquelles vous pouvez zoomer jusqu'à 6x.

Enfin, la sonnette Ring s’installe très simplement et ne nécessite aucun câblage. La batterie intégrée est non amovible.


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