L’iPhone 17 Pro résiste à une chute de 1 km de haut, la preuve en vidéo

L’iPhone 17 Pro d’une passagère d’un avion est tombé de très haut, mais elle parvient à le récupérer intact plus d’un kilomètre plus bas. Ce n’est pas la première fois qu’une telle histoire se produit.

apple iphone 17 pro max test
Crédits : Phonandroid

Heather Cline est une artiste canadienne. Son mari possède un avion que le couple a pris l’habitude d’utiliser quand elle est en recherche d’inspiration. Pour mieux saisir les paysages survolés, Heather emporte son iPhone 17 Pro afin de prendre des photos aériennes. Elle aurait voulu se servir d’une poignée spéciale permettant de tenir fermement le smartphone, comme un appareil photo, mais la commande n’est pas encore arrivée. Alors elle se rabat sur une coque avec une corde passée autour du cou.

Lire aussi – L’iPhone 17 Pro orange devient rose, et les conseils d’Apple frisent le ridicule

L’avion décolle et atteint environ 1,1 km d’altitude. Heather a son mobile dans les mains, quand soudain, un courant d’air violent le lui arrache. À la fois de sa poigne et de la coque. Elle ne peut que regarder l’iPhone dégringoler, persuadée qu’elle va le retrouver en morceaux. David, le mari de l’artiste, lui dit de localiser l’appareil via la fonction Find My et, après l’atterrissage, le duo part à sa recherche. Il le trouve rapidement, sans une égratignure.

Comment un iPhone 17 Pro peut survivre à une chute depuis un avion en vol

Je m’approche, et je me dis qu’il va être enfoui sous la terre, complètement écrasé, c’est dingue. Je baisse les yeux, et le téléphone est là, posé à l’envers, juste contre quelques brins de colza. Et il est comme neuf“, raconte l’intéressée dans une vidéo à retrouver ci-dessous. La survie de l’iPhone peut paraître étonnante vu la hauteur de la chute, mais plusieurs facteurs permettent de comprendre qu’elle n’est pas si surprenante au final.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par CBC (@cbc)

Pour faire simple, un objet plat comme l’iPhone 17 Pro va se stabiliser lors d’une chute assez longue pour terminer à plat. En plus de le ralentir, cela permet de mieux disperser la force de l’impact. C’est pour ça qu’un smartphone qui tombe d’une table peut se retrouver l’écran brisé : il n’a pas le temps de tourner et atterri sur un coin qui prend tout l’impact.

La surface de réception joue également un rôle important. Dans le cas d’Heather, le colza a servi d’amortisseur naturel. Notez que cette chute est loin d’être la plus impressionnante : en 2024, un iPhone tombait de 5 000 mètres d’altitude avant d’être récupéré intact.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Quatre fonctions se cacheraient bientôt derrière ce bouton présent sur la plupart des smartphones Android

Le petit micro coloré de la barre Google trône sur des millions d’écrans d’accueil Android. Son rôle se limite pourtant à dicter une recherche depuis des années. Google s’apprête à…

Windows 7 Remastered : ce concept réimagine le meilleur OS de Microsoft, c’était le bon temps

Le designer AR 4789 revient à la charge en faisant cette fois un tour dans le passé. Dans son dernier concept, il imagine une version modernisée de Windows 7 avec…

Votre petit Galaxy pourrait recevoir One UI 9 en même temps que les smartphones Samsung à 1 500 euros

Samsung vient de lancer One UI 9, la nouvelle version de son interface maison. La mise à jour semblait réservée aux modèles les plus récents et les plus chers. Une…

Spider-Man : Brand New Day est le deuxième meilleur démarrage de toute l’histoire du cinéma

Avec près d’un milliard de dollars de recettes en à peine 3 jours d’exploitation, Spider-Man : Brand New Day explose les records. Mais pas celui du meilleur démarrage de tous…

Wonder Man : le showrunner explique pourquoi la série a été annulée et c’est évidemment la faute de Disney

La semaine dernière, l’annulation de Wonder Man a brutalement été annoncée par les médias avant d’être confirmée par les équipes de la série. En l’absence de communiqué de la part…

Les AirPods avec caméras arriveraient bien plus tôt que ce qu’Apple laissait entendre

Apple travaille depuis plusieurs années sur des écouteurs capables d’observer leur environnement. Le projet semblait pourtant condamné à patienter encore de longs mois. De nouvelles informations viennent bouleverser ce calendrier….

Honor 400 5G : plus de 120 € de réduction sur le smartphone avec capteur 200 MP, vite !

Vous cherchez un bon smartphone à moins de 300 euros ? Vous êtes au bon endroit ! Le Honor 400 est actuellement disponible en promotion sur AliExpress pour seulement 275,92…

La fin des jeux physiques est inévitable : les chiffres de Capcom donnent raison à Sony

Chez nos amis les gamers, l’annonce de l’abandon des jeux physiques par Sony a fait l’effet d’une bombe. Et pourtant, selon certains rapports, cette décision ne fait que suivre une…

Nothing Phone (3a) : le smartphone polyvalent est de retour à petit prix, ne passez pas à côté !

Sur AliExpress, les baisses de prix exceptionnelles, ce n’est pas seulement pendant les soldes ! Jusqu’au 7 août, le géant chinois propose des promotions sur tout son site cumulables avec…

Spider-Man : Brand New Day victime d’une fuite pirate massive, des millions de personnes ont vu le film

Vous venez probablement de rater une fuite pirate de Spider-Man : Brand New Day. Disponible sur X (Twitter) pendant quelques heures, celle-ci a rapidement cumulé plusieurs millions de vues. Dans…