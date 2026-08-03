L’iPhone 17 Pro résiste à une chute de 1 km de haut, la preuve en vidéo

L’iPhone 17 Pro d’une passagère d’un avion est tombé de très haut, mais elle parvient à le récupérer intact plus d’un kilomètre plus bas. Ce n’est pas la première fois qu’une telle histoire se produit.

Heather Cline est une artiste canadienne. Son mari possède un avion que le couple a pris l’habitude d’utiliser quand elle est en recherche d’inspiration. Pour mieux saisir les paysages survolés, Heather emporte son iPhone 17 Pro afin de prendre des photos aériennes. Elle aurait voulu se servir d’une poignée spéciale permettant de tenir fermement le smartphone, comme un appareil photo, mais la commande n’est pas encore arrivée. Alors elle se rabat sur une coque avec une corde passée autour du cou.

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L’avion décolle et atteint environ 1,1 km d’altitude. Heather a son mobile dans les mains, quand soudain, un courant d’air violent le lui arrache. À la fois de sa poigne et de la coque. Elle ne peut que regarder l’iPhone dégringoler, persuadée qu’elle va le retrouver en morceaux. David, le mari de l’artiste, lui dit de localiser l’appareil via la fonction Find My et, après l’atterrissage, le duo part à sa recherche. Il le trouve rapidement, sans une égratignure.

Comment un iPhone 17 Pro peut survivre à une chute depuis un avion en vol

“Je m’approche, et je me dis qu’il va être enfoui sous la terre, complètement écrasé, c’est dingue. Je baisse les yeux, et le téléphone est là, posé à l’envers, juste contre quelques brins de colza. Et il est comme neuf“, raconte l’intéressée dans une vidéo à retrouver ci-dessous. La survie de l’iPhone peut paraître étonnante vu la hauteur de la chute, mais plusieurs facteurs permettent de comprendre qu’elle n’est pas si surprenante au final.

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Pour faire simple, un objet plat comme l’iPhone 17 Pro va se stabiliser lors d’une chute assez longue pour terminer à plat. En plus de le ralentir, cela permet de mieux disperser la force de l’impact. C’est pour ça qu’un smartphone qui tombe d’une table peut se retrouver l’écran brisé : il n’a pas le temps de tourner et atterri sur un coin qui prend tout l’impact.

La surface de réception joue également un rôle important. Dans le cas d’Heather, le colza a servi d’amortisseur naturel. Notez que cette chute est loin d’être la plus impressionnante : en 2024, un iPhone tombait de 5 000 mètres d’altitude avant d’être récupéré intact.