Quatre fonctions se cacheraient bientôt derrière ce bouton présent sur la plupart des smartphones Android

Le petit micro coloré de la barre Google trône sur des millions d’écrans d’accueil Android. Son rôle se limite pourtant à dicter une recherche depuis des années. Google s’apprête à lui confier beaucoup plus de responsabilités.

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La voix a pris une place importante dans l’usage quotidien du smartphone. Dicter un message ou lancer une requête évite de sortir le clavier, surtout en déplacement. Un micro coloré figure donc dans la barre installée sur la plupart des écrans d’accueil Android. Ce raccourci compte parmi les éléments les plus anciens du système, et beaucoup l’activent sans même y penser. Google avait déjà modernisé l’interface de sa recherche vocale en début d’année. Le résultat restait toutefois très proche de ce qui existait auparavant.

Le géant de Mountain View a multiplié les outils vocaux ces derniers mois sans jamais les regrouper. Le Mode IA traite les questions complexes, Search Live entretient une conversation en direct, et un troisième service reconnaît un morceau fredonné. Chacun vit dans son coin. Il faut donc savoir où aller avant même de commencer à parler. Le Google Play Store s’apprête de son côté à accepter la recherche vocale en français. Une refonte bien plus ambitieuse se préparerait pourtant dans l’application principale du groupe.

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Source : 9to5Google

La recherche vocale de Google réunirait quatre modes dans une seule barre d’outils

La recherche vocale de Google changerait complètement de fonctionnement. Selon 9to5Google, une barre d’outils apparaît désormais en bas de l’écran après un appui sur le micro. Elle permet de basculer entre la requête classique, le Mode IA, Search Live et l’identification de chanson. Le principe reprend le sélecteur déjà utilisé par la reconnaissance visuelle Lens. L’outil retient le dernier mode choisi et le propose automatiquement la fois suivante.

La requête classique affiche une animation à quatre barres, avec la transcription du texte en haut de l’écran. Le Mode IA se valide avec une flèche, tandis qu’un bouton d’arrêt renvoie vers un champ où la phrase reste modifiable avant l’envoi. Search Live conserve son fonctionnement conversationnel et l’identification de chanson ne change pas. Cette interface n’apparaît pour l’instant que dans la version bêta de l’application Google. Le déploiement auprès de tous les utilisateurs Android n’a fait l’objet d’aucune annonce officielle. Les prochaines semaines diront si la firme américaine généralise cette organisation.


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