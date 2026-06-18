Economisez jusqu’à 860€ sur ces batteries et panneaux solaires Zendure pour le Prime Day !

Dites adieu à votre facture d’électricité toujours plus coûteuse grâce au Prime Day chez Zendure. Ces systèmes de batterie solaire stockent l’énergie au bon moment et vous permettent de consommer votre propre énergie quand vous en avez besoin. Les remises vont jusqu’à 860€ !

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Votre facture d'électricité ne cesse de grimper. Vous avez des panneaux solaires sur votre toit mais vous perdez la majorité de votre production en l'injectant au réseau, vous ne la consommez pas. Vous savez qu'il existe des solutions de stockage, mais les systèmes classiques coûtent une fortune et demandent de gros travaux électriques.

Et voilà la bonne nouvelle : Zendure propose ses systèmes SolarFlow 2400 Series à des prix cassés pendant le Prime Day ! Plug and play, sans passer par un électricien, vous stockez votre surplus solaire pour le consommer quand vous en avez besoin. Mieux encore : certains packs SolarFlow 2400 incluent des accessoires gratuits (4 prises connectées pour l'AC+, 4 supports de montage pour la Pro) et surtout, triple allocation de points ZenWatts. Vous gagnez 3 fois plus de points de fidélité qu'en temps normal pendant cette période.

Ces points s'échangent contre des batteries supplémentaires, des accessoires ou des réductions sur vos prochains achats. Vous accumulez donc 3 fois plus vite vers vos récompenses. C'est du vrai bonus cumulatif : prix cassés + cadeaux gratuits + points multipliés par 3. C'est le moment idéal pour reprendre le contrôle de votre consommation énergétique sans attendre ni vous ruiner.

Voici les offres du moment :

Et du 1er au 15 juillet, le Prime Day continue uniquement chez Amazon :

SolarFlow 2400 AC+ : l'intégrateur intelligent pour installations existantes

La capacité de base du SolarFlow 2400 AC+ est de 2,4 kWh, extensible comme un jeu de construction en ajoutant des batteries AB3000L (2,88 kWh chacune). Contrairement au modèle Pro, l'AC+ ne dispose pas d'entrées solaires directes : il ne peut pas être connecté à des panneaux solaires, mais il fonctionne comme système de stockage pour un système photovoltaïque existant.

Son vrai point fort, c'est sa puissance de sortie. Avec 2400W AC bidirectionnel, l'AC+ couvre facilement les appareils à haute consommation comme les lave-vaisselle, les lave-linge et les petites pompes à chaleur. L'installation est radicalement simple : vous le branchez sur une prise murale, il se configure via l'app Zendure, et il commence à capturer votre surplus solaire généré par vos panneaux existants.

Le système inclut la deuxième génération du HEMS piloté par l'IA ZENKI 2.0, qui apprend vos habitudes de consommation et analyse les prévisions météorologiques, la capacité de la batterie et les tarifs dynamiques pour optimiser votre gestion énergétique. C'est particulièrement utile si vous êtes en tarif Tempo EDF ou à tarification dynamique : l'IA recharge en heures creuses et décharge aux heures pleines, automatiquement.

L'AC+ brille aussi dans les configurations rétrofit : vous avez déjà des panneaux sur votre toit avec micro-onduleurs (Hoymiles, APSystems, Enphase), et vous voulez ajouter du stockage sans refaire vos installations électriques.

SolarFlow 2400 Pro : l'autonomie solaire complète avec 4 MPPT

Le SolarFlow 2400 Pro délivre 2400W AC bidirectionnel avec 3000W MPPT (entrée solaire directe) et 3200W d'entrée AC réseau. C'est la différence majeure : le Pro accepte directement vos panneaux solaires via quatre régulateurs solaires MPPT indépendants, pouvant atteindre 4800W en combinant couplage DC et AC.

La capacité de base est de 2,88 kWh avec un seul module AB3000L, extensible jusqu'à 16,8 kWh en empilant jusqu'à cinq batteries supplémentaires. Le grand avantage du Pro comme de l’AC+ : par rapport à l'injection standard via micro-onduleur, le stockage intégré peut augmenter l'autoconsommation de 60%+, maximisant la valeur de votre énergie solaire. Vous stockez ce que vous ne consommez pas en journée, puis vous le réutilisez en soirée au lieu de l'injecter gratuitement au réseau ou de l'acheter à EDF.

La Pro convient aux installations photovoltaïques ambitieuses, capable de stocker efficacement l'énergie produite en journée et de la restituer lors des pics de consommation, réduisant drastiquement le recours au réseau.

Le bon moment pour passer à l'autonomie énergétique et un programme de fidélité intéressant

Ces deux systèmes couvrent deux philosophies :

L'AC+ pour qui a déjà du solaire et veut ajouter du stockage sans gros travaux

La Pro pour qui construit une installation solaire complète du zéro, avec panneaux et batterie intégrés

Le rendement de conversion énergétique atteint 93-96,5% selon les modèles, tandis que la gestion intelligente ZENKI HEMS offre un avantage concurrentiel unique. Les deux systèmes fonctionnent aussi en mode secours : alimentation automatique en moins de 15ms avec jusqu'à 3600W en crête en cas de coupure réseau.

Zendure intègre aussi le programme ZenWatts dans l'app. Vous gagnez des points en utilisant le système : compléter vos infos, associer vos appareils, participer aux défis de la communauté. Ensuite vous les échangez contre des batteries AB3000X supplémentaires, des Smart Meter, des accessoires ou simplement des réductions sur votre prochaine commande. C'est un vrai système de récompense.

Mais pendant le Prime Day, c'est là que ça change vraiment : Zendure triple les points ZenWatts gagnés pendant cette période. Normalement, il faut plusieurs mois d'utilisation régulière pour accumuler assez de points vers une batterie gratuite ou un accessoire premium. Pendant le Prime Day, vous gagnez 3 fois plus vite. Cela signifie que chaque mois d'exploitation du SolarFlow pendant cette période vous rapproche 3 fois plus vite d'une batterie gratuite, d'un Smart Meter supplémentaire ou de réductions substantielles. C'est un avantage financier réel qui s'ajoute aux réductions immédiates sur le prix d'achat.

Les réductions actuelles rendent l'accès à ces systèmes plus rapide. Vous trouverez les disponibilités et les tarifs exacts ici selon votre région :

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Le choix entre AC+ et Pro dépend surtout de votre installation : vous avez déjà du solaire et cherchez juste du stockage ? L'AC+ suffit. Vous partez de zéro ou vous avez une consommation élevée ? La Pro avec ses 4 MPPT directs justifie son surcoût. Mais l'avantage du Prime Day, c'est que ces réductions cassent les prix maintenant avec 300€ de remise pour l'AC+ et 860€ pour la Pro. Une fois le Prime Day terminé, vous paierez plein tarif. Si vous hésitiez depuis des mois, c'est le moment d'y aller.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Zendure.