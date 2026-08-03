Windows 7 Remastered : ce concept réimagine le meilleur OS de Microsoft, c’était le bon temps

Le designer AR 4789 revient à la charge en faisant cette fois un tour dans le passé. Dans son dernier concept, il imagine une version modernisée de Windows 7 avec la philosophie de design d’aujourd’hui de Microsoft. C’est sûr que ça donne envie.

windows 7 remastered concept

Vous vous souvenez de Windows 7 ? C’était bien, non ? Rassurez-vous, vous êtes loin d’être les seuls nostalgiques de cette époque où Microsoft avait pris en compte les (nombreuses) critiques des utilisateurs de Windows Vista pour revenir à la formule beaucoup plus appréciée de Windows XP. La suite, on la connaît : incapable de ne pas tenter des expérimentations étranges et tout de même régulièrement ratées, Microsoft sort le regrettable Windows 8.

Pas étonnant donc que Windows 7 fasse partie des versions les plus populaires du système d’exploitation. Et à l’heure où nous nous trouvons justement dans l’une de ces expérimentations dont on se serait bien passé, beaucoup se mettent à rêver d’un retour à la formule bien plus efficace de Windows 7. C’est notamment le cas d’AR 4789, célèbre designer qui propose régulièrement des concepts pour Windows.

Sur le même sujet — Cette vidéo montre comment l’édition 2025 de Windows pourrait faire disparaître la barre des tâches au profit de widgets sur le bureau

Ce designer réinvente Windows 7 à la sauce moderne

AR 4789 n’en est pas son coup d’essai. Celui-ci a déjà proposé plusieurs concepts pour Windows 12, que ce soit le système d’exploitation dans son ensemble ou des éléments plus précis comme son explorateur de fichiers. Mais cette fois, c’est donc bien sur Windows 7 que celui-ci s’est penché, pour lequel il a imaginé une version “Remastered”. Comprenez par là une version de Windows 7 qui reprend tous les codes de design moderne de Windows.

Il est donc question ici d’adopter le Fluent Design et ses effets de transparence et les bords arrondis sur les fenêtres, tout en reprenant les éléments de design iconiques de Windows 7, comme l’icône arrondie du menu Démarrer et les effets d’ombrage sur les boutons. AR 4789 n’a également pas pu s’empêcher de reprendre le pire défaut de Windows 11 : selon lui, la recherche de fichier dans l’explorateur devrait se faire grâce à l’IA. On ne peut pas être parfait partout.


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