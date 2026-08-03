Les AirPods avec caméras arriveraient bien plus tôt que ce qu’Apple laissait entendre

Apple travaille depuis plusieurs années sur des écouteurs capables d’observer leur environnement. Le projet semblait pourtant condamné à patienter encore de longs mois. De nouvelles informations viennent bouleverser ce calendrier.

apple airpods pro 3

Les accessoires connectés dopés à l’intelligence artificielle se multiplient depuis deux ans. Lunettes connectées, broches et écouteurs embarquent des capteurs miniatures capables d’analyser ce qui entoure leur porteur. Les Ray-Ban Meta ont ouvert la voie et rencontrent un succès commercial solide. La marque à la pomme avance plus lentement sur ce terrain, mais elle accélère fortement côté logiciel. Les iPhone ont reçu iOS 26.6 avant le déploiement d’iOS 27. Cette nouvelle version place les fonctions génératives au cœur du système et conditionne l’arrivée des futurs appareils de la firme californienne.

Des écouteurs équipés de capteurs photo reviennent dans les prévisions depuis 2023. Les AirPods avec caméras d’Apple avaient déjà été reliés à Visual Intelligence, la technologie chargée d’analyser l’environnement en temps réel. Le projet portait le nom de code B798 et devait aboutir en 2026, avant d’être décalé à 2027. Un second modèle, baptisé B790, aurait pris beaucoup d’avance dans les couloirs de Cupertino. Son développement serait aujourd’hui le plus abouti des deux.

Les AirPods avec caméras d’Apple pourraient être présentés dès le mois de septembre

Le modèle B790 se rapprocherait donc le premier de la commercialisation. Selon Bloomberg, des références à ces AirPods avec caméras figurent déjà dans le code d’iOS 27. Le développeur Sam Henri Gold les avait repérées le mois dernier dans la deuxième version bêta du système. Ce prototype apparaît également sur la feuille de route interne d’Apple pour cette année. Une présentation en septembre, aux côtés des prochains iPhone, n’est donc plus à exclure.

Les différences techniques entre les deux prototypes restent inconnues, tout comme la certitude de voir les deux modèles commercialisés un jour. Les rumeurs précédentes évoquent des AirPods aux tiges légèrement allongées pour loger les capteurs. Un voyant lumineux signalerait de son côté l’envoi de données vers le cloud. Apple n’a pas encore tranché sur le nom commercial de ces écouteurs, entre l’appellation Pro et une appellation Ultra encore inédite. Rien n’est officiel à ce stade. Le calendrier interne du groupe américain et les traces laissées dans iOS 27 rendent toutefois une sortie cette année crédible.


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