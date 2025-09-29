Xiaomi confirme l’ouverture de showrooms en Europe avant l’arrivée de ses voitures électriques

Xiaomi prépare son arrivée en Europe avec ses voitures électriques. Dans une interview, la marque a dévoilé ses premiers plans et un calendrier clair. Mais ses choix laissent deviner une expansion étonnamment mesurée.

Xiaomi a marqué les esprits dès son entrée sur le marché automobile. Sa première berline électrique, la SU7, a connu un succès immédiat en Chine. L’élan s’est poursuivi avec la SU7 Ultra, une version extrême qui a battu le record de la berline la plus rapide sur le circuit du Nürburgring en Allemagne. Plus récemment, le constructeur a élargi sa gamme avec le YU7, un SUV technologique pensé pour séduire un public plus large.

D’après une interview accordée à la CNBC, Xiaomi lancera ses voitures électriques sur le continent européen en 2027. Le géant chinois, déjà connu pour ses smartphones et appareils connectés, prépare l’ouverture de showrooms pour accompagner ce lancement. L’entreprise envisage même, dans un second temps, de produire localement certains modèles pour mieux s’adapter aux règles et aux coûts en Europe.

Xiaomi ouvre des showrooms en Europe pour lancer ses voitures électriques en 2027

La marque a déjà commencé à chercher des emplacements pour ses futurs espaces de vente. Ces showrooms permettront de présenter non seulement les véhicules, mais aussi l’écosystème Xiaomi qui relie voitures, smartphones et appareils domestiques. Selon CNBC, l’entreprise ne développera pas de modèle inédit pour l’Europe. Elle adaptera plutôt ses modèles existants, comme la berline SU7 et le SUV YU7, qui connaissent déjà un fort succès en Chine avec plus de 300 000 unités livrées en un an. Ce volume de ventes montre que le constructeur a su rapidement convaincre un public exigeant sur un marché déjà très compétitif.

Le choix d’un déploiement progressif s’explique aussi par la politique commerciale de l’Union européenne. Les droits de douane sur les voitures électriques chinoises restent élevés. Construire une usine en Europe n’est pas prévu dans l’immédiat, mais Xiaomi reconnaît que cela deviendra nécessaire pour atteindre ses ambitions mondiales. L’entreprise vise à se hisser parmi les cinq premiers constructeurs automobiles dans les vingt prochaines années, un objectif qui passera inévitablement par une implantation locale. Le marché européen représente une étape essentielle pour valider cette stratégie à long terme et affirmer sa place face aux constructeurs historiques.