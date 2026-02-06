HBO va adapter Baldur’s Gate 3 en série, avec le showrunner de The Last of Us aux commandes

Après le succès de la série The Last of Us, HBO est désormais bien décidé à poursuivre sur la voie des adaptations de jeu vidéo. La prochaine sur la liste n'est autre que Baldur's Gate 3, l'immense succès du studio Larian qui a mis la terre entière d'accord en 2023.

Baldur's Gate 3

Il va falloir se faire à l'idée que nous visons désormais dans un monde où le moindre jeu vidéo ayant rencontré un quelconque succès aura droit à son adaptation sur petit ou grand écran. Nous avons eu droit à The Last of Us, The Witcher, Uncharted, bientôt Tomb Raider et God of War débarqueront sur Amazon Prime Video… Il faut dire que, la plupart du temps, ces séries et films rencontrent un très grand succès auprès du public, ce qui, pour ceux qui se souviennent des sombres adaptations des années 90, relève du miracle.

HBO a bien conscience du phénomène, que la chaîne a elle-même contribué à créer, et compte bien ne pas rater le coche. C'est donc avec un mélange de surprise et d'entendement que l'on apprend aujourd'hui par le média Deadline que la chaîne américaine vient de lancer un projet d'adaptation de Baldur's Gate 3. Entendement car le jeu a été un véritable raz-de-marée en 2023, récoltant les louanges de la critique comme du public. Surprise, car… Baldur's Gate 3 ?

Sur le même sujet — Baldur's Gate 3 : envie de modder le jeu comme un fou ? Le support officiel arrive bientôt

Baldur's Gate 3 adapté en série, mais comment ?

Face à l'annonce d'un tel projet, se pose nécessairement la question du comment. Quiconque à jouer au jeu (et, en soi, à n'importe quel campagne de Donjons et Dragons dont le jeu est lui-même une adaptation) sait que tout le sel de celui-ci réside précisément dans la possibilité pour les joeurs de choisir leur destinée. Autrement dit, si tout le monde débute au même endroit, personne n'arrive à la même fin.

À cela, Craig Mazin, le showrunner désigné pour la série, pense avoir trouvé une solution. Officiellement la série ne reprendra pas les événements de Baldur's Gate 3, mais se déroulera après la fin de son histoire pour se concentrer sur les répercussions des diverses péripéties des personnages. Quant à savoir de quelle fin on parle… mystère. Toujours est-il que si le nom de Craig Mazin vous dit quelque chose, c'est bien normal : c'est également lui qui se trouve derrière la série The Last of Us. On ne change pas une équipe qui gagne.


