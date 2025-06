Le SUV électrique YU7 de Xiaomi bat des records de commandes, voici combien de temps vont devoir patienter ceux qui l’ont réservé

Le SUV électrique YU7 de Xiaomi connaît un engouement spectaculaire. Les précommandes explosent et créent une situation inédite pour la marque. Face à cette demande record, le constructeur doit déjà revoir sa stratégie de production.

Xiaomi, célèbre pour ses smartphones et objets connectés, s’est lancé dans l’automobile électrique l’an dernier avec la berline SU7. Avec cette première tentative, le constructeur a marqué les esprits en combinant design aérodynamique et technologie embarquée. Fort de ce premier pas, la marque a décidé d’aller plus loin en développant le YU7, un SUV 100 % électrique. Ce modèle, pensé pour offrir plus d’espace et d’autonomie, s’adresse à un public recherchant un véhicule polyvalent et moderne.

Le YU7 est présenté comme un SUV spacieux et performant, ce dernier promet jusqu’à 835 km d’autonomie et embarque des technologies de pointe. Xiaomi propose trois versions : le YU7 standard avec propulsion, le Pro et le Max en transmission intégrale, chacun disposant de puissantes batteries. Le design se distingue par un capot monobloc, une signature lumineuse inédite et des lignes soignées pour un meilleur aérodynamisme. À l’intérieur, un grand écran panoramique et des sièges massants renforcent le confort. Le véhicule se décline en trois teintes originales et offre un volume de coffre pouvant atteindre 1 970 litres.

Xiaomi reçoit 289 000 précommandes pour le YU7 et allonge les délais de livraison à plus d’un an

Lors du lancement du YU7, Xiaomi a enregistré plus de 200 000 précommandes en seulement trois minutes, dont 120 000 avec un acompte non remboursable. Une heure plus tard, ce chiffre est monté à 289 000. Ces volumes dépassent largement les capacités de production actuelles de la marque. Les prix débutent à 32 300 € (CN¥253 800) pour la version standard, 35 600 € (CN¥279 900) pour la Pro et 41 800 € (CN¥329 900) pour la Max. Même les variantes haut de gamme séduisent massivement, confirmant l’intérêt du public pour ce nouveau SUV.

Face à cet engouement, les délais de livraison s’allongent considérablement. D’après Xiaomi Motors, il faudra patienter entre 56 et 59 semaines pour la version standard, 50 à 53 semaines pour la Pro et 37 à 40 semaines pour la Max. La marque prévoit d’augmenter sa production à 350 000 unités en 2025 pour tenter de répondre à la demande. Malgré ces efforts, la gestion des délais reste un défi.