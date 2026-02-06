Les Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra se dévoilent dans toutes leurs couleurs

Une fuite révèle les différents coloris des Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra telles que nous les verrons en Europe très bientôt. Voici ce que les deux smartphones haut de gamme chinois nous proposeront.

Xiaomi ne propose pas exactement les mêmes smartphones selon les marchés sur lesquels ils sont disponibles. En résumé : la Chine dispose d'une version spécifique et le reste du monde d'une version dite “globale” ou “internationale“. Il en résulte des différences multiples, en terme de fiche technique, de coloris, voire de modèles disponibles. Les futurs Xiaomi 17 ne font pas exception. Ainsi, seuls les Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra arriveront sur le Vieux continent. L'Empire du Milieu garde l'exclusivité des versions 17 Pro et 17 Pro Max.

Ça ne s'arrête pas là puisque nous allons aussi perdre un peu en autonomie. Le modèle Ultra passera chez nous à une batterie de 6 000 mAh contre 6 800 mAh en Chine. Et n'espérez pas gagner en finesse ou en légèreté, l'épaisseur et le poids du smartphone ne devrait pas changer : 8,29 mm et 223 g respectivement. Reste la question des couleurs, là aussi différentes. Celles des versions globales se révèlent avant l'heure.

Voici les couleurs des Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra dans leur version internationale

Commençons par le Xiaomi 17 Ultra qui se déclinera en noir, blanc et “vert étoilé”. On distingue ci-dessous l'effet légèrement pailleté sur l'ensemble de la coque arrière. En Chine, le violet s'ajoute aux différents choix, mais pas chez nous. Rappelons également l'existence d'un Xiaomi 17 Leica Edition, visibles sur l'image servant d'illustration principale à cet article. Seuls le blanc et le noir sont au programme en ce qui les concerne.

Du côté du Xiaomi 17 standard, le blanc laisse la place à un bleu très pâle, tandis que le vert perd ses étoiles. Le noir est toujours au rendez-vous. Les deux mobiles devraient être lancés en Europe juste avant le MWC de Barcelone, qui se tient du 2 au 5 mars 2026. On s'attend à un prix aux alentours des 1 000 euros pour le Xiaomi 17 de base, et 1 500 euros pour le Xiaomi 17 Ultra.

