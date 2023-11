SteelSeries Apex Pro Mini : le clavier gamer sans fil est à prix ultra canon pour le Black Friday !

Le Black Friday est en cours sur Amazon. Vous cherchez un clavier gamer sans fil ? Ce bon plan est fait pour vous ! À l’occasion du Black Friday, le SteelSeries Apex Pro Mini est à prix réduit sur Amazon. Il passe ainsi à 154,99€ au lieu du prix conseillé de 259,99€. C’est une belle offre pour ce clavier haut de gamme.

Durant le Black Friday, les enseignes cassent les prix sur de nombreux produits high-tech. C’est la période idéale pour acheter vos équipements et accessoires informatiques à un meilleur prix. Amazon affiche actuellement de belles promotions sur les claviers gamer. La version Mini du SteelSeries Apex Pro est ainsi proposé mois cher à 154,99€ au lieu du prix conseillé de 259,99€. Si vous voulez un clavier plus grand, le clavier gamer sans fil SteelSeries Apex Pro TKL est également en promotion à 136,99€ au lieu de 269,99€.

Le SteelSeries Apex Pro Mini est un clavier ultra compact. Ainsi, il ne fait que 60% de la taille des claviers standard. Il peut facilement glisser dans un sac pour être transporté. Ne vous fiez pas à sa petite taille, ce clavier gamer a de nombreux atouts. Déjà, il dispose de touches d’action 2-en-1. Si vous jouez à un jeu d'action-aventure, il se peut que votre personnage ait besoin de marcher, de courir, de sauter, de s’accroupir… Sur une même touche, vous pouvez paramétrer 2 actions différentes en fonction de la pression que vous exercez dessus. Si vous appuyez fermement sur une touche, vous allez par exemple marcher lentement, et, inversement, si vous appuyez fermement, le personnage se mettra à courir.

De plus, vous avez la possibilité de régler la distance d'activation de vos frappes de 0,1 mm à 4 mm. Plus la distance sera courte, plus l’actionnement sera rapide. C’est pratique pour les jeux dans lesquels vous devez abattre vos adversaires par exemple. Plus la frappe est ferme, plus elle sera précise et vous évitera les misclicks. Enfin, l’éclairage RVB est entièrement personnalisable, touche par touche. La batterie offre une autonomie allant jusqu’à 40 heures d’utilisation avec le Bluetooth et l’éclairage par défaut.

