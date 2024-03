Logitech G435 : le casque sans fil gaming pour PS5 est à 39,99 €

Avis aux gamers à la recherche d'un casque sans fil en promotion ! Pendant ses ventes flash de printemps 2024, Amazon permet à ses clients d'acquérir le Logitech G435 pour moins de 40 euros, ou plus précisément à 39,99 euros.

Sur le célèbre site e-commerce, il est possible de se procurer le casque sans fil gaming Logitech G435 à exactement 39,99 euros au lieu de 54,99 euros ; soit 15 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté avant la réduction.

Idéal pour jouer sur PC, PlayStation (PS4 et PS5), Nintendo Switch et mobiles, le Logitech G435 est un casque sans fil pour gamer qui dispose essentiellement des technologies sans fil Lightspeed et Bluetooth. On retrouve également des transducteurs de 40 mm pour une restitution sonore complète, des oreillettes souples à mémoire de forme, deux microphones dotés de la technologie Beamforming afin de réduire les bruits de fond et une autonomie avoisinant les 18 heures. Enfin, le casque en question est compatible Dolby Atmos et Windows Sonic.