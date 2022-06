HyperX CloudX : le casque-micro pour consoles Xbox est à prix réduit

Bon plan à saisir pour celles et ceux qui recherchent un casque-micro pour consoles Xbox ! Chez Amazon, le CloudX de la marque HyperX passe sous les 50 euros par l'intermédiaire d'un coupon de réduction.

Pour ce deal consacré à l'univers du gaming, Amazon propose un casque-micro filaire la marque HyperX à prix réduit. Actuellement, il est possible de se procurer le modèle CloudX dans un coloris noir au tarif de 49,95 euros au lieu de 59,95 euros ; soit une réduction de 10 euros grâce à un coupon à cocher sur la fiche produit. Pour information, le casque gaming est éligible à la livraison gratuite à domicile et l'offre promotionnelle prend fin le 11 juillet 2022.

Compatible avec notamment les consoles Xbox Series X et Xbox Series S, le HyperX CloudX est un casque-micro de jeu qui a été testé et approuvé par Microsoft. Avec un confort HyperX haut de gamme, l'appareil dispose d'un cadre aluminium durable, d'un système audio de jeu immersif, de commandes audio intégrées et d'un microphone amovible à suppression de bruit.

Le casque audio embarque un transducteur dynamique de 53 mm avec aimants en néodyme, une réponse en fréquence de 15 à 25 000 Hz, une impédance de 41 ohms et un niveau de pression acoustique de 95 dB. Quant au micro, on retrouve surtout un diagramme polaire à réduction du bruit, une réponse en fréquence de 50 à 18 000 Hz et une sensibilité de -39 dBV.

