Lancé tout récemment, l’excellent casque Bose QuietComfort SE est à -30% pendant les soldes

Lancé en fin d'année dernière et ressemblant comme deux gouttes d'eau au Bose QC 45, le casque Bose QuietComfort SE est un modèle tout aussi efficace, mais moins cher. Et pendant les soldes d'hiver 2023, ce casque Bose à réduction de bruit active s'affiche à un prix encore plus intéressant.

C'est sans grand bruit que Bose procédait fin 2022 au lancement d'un nouveau casque audio à réduction de bruit active. Le QuietComfort SE est un modèle qui dispose de tous les atouts d'un bon casque Bose. Il suffit d'ailleurs d'un coup d'œil pour constater sa ressemblance frappante avec le QuietComfort 45, un autre modèle emblématique de la marque.

Cette ressemblance n'est pas seulement physique. Car le casque Bose QC SE délivre un son de bonne qualité, doublé d'une excellente réduction de bruit active pour plonger entièrement dans votre bulle. Ce casque offre ainsi le bon équilibre entre silence, confort et qualité de son.

30% de réduction sur le casque Bose QC SE pendant les soldes d'hiver

La réduction proposée pendant les soldes d'hiver est de 31% très exactement sachant que le casque est affiché à 199 € au lieu de 289 €, son prix conseillé. Vous le trouverez à ce tarif sur Amazon, mais Fnac et Darty se sont également alignés sur le même prix. Si vous trouvez les Bose 700 ou encore le Sony WH-1000XM5 trop chers, le casque Bose QuietComfort SE offre un rapport qualité prix très intéressant.

Notre qu'il propose aussi une technologie d’égalisation active optimisée en fonction du volume pour équilibrer les basses afin d'offrir le son le plus équilibré possible. Comme la plupart des meilleurs casques à réduction de bruit active, il dispose d'une fonctionnalité semblable au mode Transparence des casques Apple pour laisser passer les bruits qui vous entourent.

Enfin, le casque Bose QuietComfort SE offre jusqu'à 24 heures d'autonomie en une charge. Et suffit par ailleurs de 15 minutes de charge pour retrouver 3h d'autonomie. Pour les adeptes de l'écoute filaire, il dispose également d'un port jack . Le câble audio est livré dans la boîte, tout comme un étui de transport pour ranger le casque.