Soldes objets connectés : le pack Amazfit montre GTS 2 mini + balance est à 59 €

Profitez des soldes d'hiver 2023 pour vous procurer un pack d'objets connectés de la marque Amazfit à prix très réduit ! Chez Fnac/Darty, l'ensemble composé de la montre GTS 2 mini et de la balance Smart Scale est à moins de 60 euros.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK AMAZFIT GTS 2 MINI + BALANCE (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK AMAZFIT GTS 2 MINI + BALANCE (DARTY)

Si vous avez l'intention de perdre vos kilos superflus pris lors des dernières fêtes de fin d'année, sachez que Fnac/Darty va vous donner envie de reprendre le sport en ce début d'année. En effet, au cours des soldes d'hiver 2023, les deux sites e-commerce du groupe Fnac/Darty vous permet d'acquérir un pack constitué de deux objets connectés de la marque Amazfit.

Affiché au prix conseillé de 139 euros, le bundle incluant la montre connectée Amazfit GTS 2 mini et la balance connectée Smart Scale est au tarif de 59 euros. La réduction de 80 euros est effectuée automatiquement par les deux sites de commerce en ligne. Pour information, le pack est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en magasin Fnac/Darty.

Sortie en janvier 2021, la montre Amazfit GTS 2 mini est dotée d'un écran AMOLED de 1,55 pouce avec une résolution de 354 x 306 pixels et d'une batterie de 220 mAh assurant une autonomie de 14 jours. Compatible avec iOS et Android, le modèle mini de la GTS 2 d'Amazfit qui dispose de plus de 70 modes de sport intégrés peut envoyer des notifications sur les étapes de l'exercice, l'état et les zones de fréquence cardiaque. De plus, elle est étanche jusqu’à 50 mètres.

Quant au pèse-personne intelligent Amazfit, il est équipé d'un capteur de haute précision pour détecter la moindre variation de poids jusqu'à 50 grammes près. Grâce à sa puce de traitement des données à haute précision, la balance fournit des données relatives à 16 indicateurs de la santé corporelle. Enfin, le pèse-personne prend en charge les connexions Wi-Fi et Bluetooth.