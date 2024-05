GoPro HERO11 Black : la caméra d’action atteint son meilleur prix

À la recherche d'une caméra GoPro pour filmer vos prochains exploits sportifs au cours des prochaines vacances estivales ? Optez pour la HERO11 Black qui atteint son meilleur prix sur un célèbre site de commerce en ligne.

Alors que le coup d'envoi de la saison estivale sera donné d'ici quelques semaines, Amazon a décidé de faire baisser le prix d'une caméra d'action de la marque GoPro. Dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée limitée, la GoPro HERO11 Black est disponible à 299 euros au lieu de 349 euros, soit 50 euros moins cher par rapport au dernier tarif appliqué avant la réduction.

Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile, d'une garantie deux ans de la part du constructeur et du paiement en quatre fois sans frais.

Considéré comme étant une caméra sportive compacte, la HERO11 Black signée GoPro est capable de prendre des vidéos en 5.3K 60fps et des photos avec une résolution de 27 MP. L'appareil dispose aussi d'un processeur GP2, d'une stabilisation HyperSmooth 5.0 avec maintien de l'horizon, d'un écran tactile à l'arrière de 2.27 pouces, d'un écran tactile à l'avant de 1.4 pouce, d'une conception étanche jusqu'à 10 mètres, de trois microphones et d'une batterie Enduro rechargeable de 1500 mAh. Pour terminer, la GoPro HERO11 est fournie avec une fixation adhésive incurvée, une boucle de fixation, un câble USB-C, une vis moletée et un étui.